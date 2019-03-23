"Бабусі моляться з небес": Поклонська замарила поверненням Донбасу до Росії

Колишній "прокурор" анексованого Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що Донбас нібито увійде до складу Росії.

Своїми нетверезими фантазіями вона поділилася під час візиту в терористичну "ДНР". Відео фрагменту виступу представниці окупантів опублікували на сторінці Necro Mancer у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наталія Полонська Vladtime

"Донбас встане, Донбас буде процвітати. І Донбас повернеться на свою історичну батьківщину. Я знаю про це. Ось побачите, все налагодиться. І ви будете пишатися собою, тому що наші дідусі, прадідусі, бабусі, ті, які поклали своє життя за нашу батьківщину, вони ж з небес все бачать. Адже вони все це відчувають, моляться за вас і переживають. А ви ж не зрадили їх пам'ять. Тому тернистий шлях, але його треба пройти", — сказала Поклонська.

# Поклонська : Донбас повернеться на свою історичну батьківщину. Я знаю про це. Адже покійні дідусі з бабусями з небес все бачать. І вас чекають. Скоро https://t.co/PZUhxlTL2L pic.twitter.com/FhCXjLhzt2 - Necro Mancer (@ 666_mancer) 22 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська заявила, що в перспективі найближчих років Росія нібито розширить свої кордони і приєднає Київ. Більш того, вона назвала столицю України російським містом.

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