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"Бабусі моляться з небес": Поклонська замарила поверненням Донбасу до Росії

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Колишній "прокурор" анексованого Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що Донбас нібито увійде до складу Росії.

Своїми нетверезими фантазіями вона поділилася під час візиту в терористичну "ДНР". Відео фрагменту виступу представниці окупантів опублікували на сторінці Necro Mancer у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наталія Полонська

Наталія Полонська

Vladtime

"Донбас встане, Донбас буде процвітати. І Донбас повернеться на свою історичну батьківщину. Я знаю про це. Ось побачите, все налагодиться. І ви будете пишатися собою, тому що наші дідусі, прадідусі, бабусі, ті, які поклали своє життя за нашу батьківщину, вони ж з небес все бачать. Адже вони все це відчувають, моляться за вас і переживають. А ви ж не зрадили їх пам'ять. Тому тернистий шлях, але його треба пройти", — сказала Поклонська.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська заявила, що в перспективі найближчих років Росія нібито розширить свої кордони і приєднає Київ. Більш того, вона назвала столицю України російським містом.

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Теми
Війна на Донбасіросійська пропаганда
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
На всё воля Путина. Как в Крыму за неделю организуют референдум, а рагули пуская пузыри из носа будут вопить: Обама памаги
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