Росія може почати вторгнення в Херсонську область через катастрофічну нестачу води в окупованому Криму.

Про це заявив юрист-міжнародник, експредставник президента України в Криму Борис Бабін в інтерв'ю "Гордону".

"Щоб отримати воду, Росія захопить те місце, звідки вода надходить до Криму. Для цього ведеться технічна, політична, військова підготовка", – сказав він.

Борис Бабин 112.ua

Бабін вказав на те, що ФСБ РФ напередодні публічно заявила про нібито попередження терактів в Сімферополі, висунувши звинувачення "пов'язаним з Україною людям". Це, на його думку, може використовуватися як привід для нового акту агресії.

"Все вказує на те, що готується вторгнення і окупація. Російська Федерація знає, що опору з боку України не буде. Тому що ми дивимося в очі Путіну і бачимо там мир. Росія знає, що українська влада деморалізована, не готова до рішучих дій, отже, опору не буде. Сьогодні для Росії відкрито вікно можливостей, і вона, швидше за все, ним скористається. Якщо, звичайно, не трапиться щось надзвичайне", – заявив Бабін.

Зеленський і Путін колаж

Як писав OBOZREVATEL, в Криму назріла катастрофа через нестачу води. Росія просить країни Заходу вплинути на Україну через небажання Києва поставляти воду.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом нестачі води в Криму.

Однак глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не буде вирішувати проблему водопостачання в Криму, оскільки за це несе відповідальність Росія як країна-окупант.