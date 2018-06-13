Діти в Криму допомагають ФСБ ловити українців - постпред Порошенка

На сьогоднішній день окупований Крим перетворився на "зону суцільної мілітаризації"; до тотальної військової підготовки залучають навіть дітей.

Про це OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

"Крим на сьогодні став зоною суцільної мілітаризації. Українських громадян, які проживають в Криму, сьогодні залякують, змушують, примушують до служби за контрактом у збройних силах Російської Федерації і в інших формуваннях", - сказав він.

Постпред повідомив про те, що на півострові діє "система залучення дітей в воєнізовані структури", яка "починається з дитячого садка".

Facebook Borys Babin

Facebook Borys Babin

За його словами, "початкова військова підготовка абсолютно примусова і обов'язкова, і охоплює абсолютну більшість дітей".

"Немає ні морального, ні вікового цензу" для залучення дітей до військової підготовки. "У більшості випадків це примусово чи добровільно-примусово, і бажання дитини тут мало що значить. Якщо вони будуть ухилятися, то просто не будуть допускатися до навчання в школі, а у батьків будуть величезні проблеми з російськими спецслужбами", - констатував постпред президента.

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Відповідаючи на запитання, чи залучаються до подібної підготовці кримськотатарські діти, Бабин сказав: "Я не буду коментувати етнічне питання, тому що у нас немає цифр. Але скажу, що винятків там немає ні для кого".

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За його інформацією, "в північних районах Криму, де росіяни тримають підрозділ власної прикордонної служби, в кожному населеному пункті створюють дитячі табори для допомоги російським прикордонникам, щоб вони шукали українських порушників того, що вони вважають "державним кордоном".

Бабин додав, що "призовні комісії працюють в кожному населеному пункті, де є так звані військкомати". Підготовлені на півострові бійці "выдправляються Росією в ті зони, де йдуть конфлікти" - не лише на схід України, але і в Сирію.

Постпред президента України підкреслив: має місце факт міжнародного злочину, передбаченого Четвертою Женевською конвенціэю про захист цивільного населення під час війни. Документом, зокрема, заборонено "залучати населення окупованої території в збройні лави країни-агресора".

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"На жаль, змушений констатувати, що не всі правоохоронні органи України залучені до протидії цьому. Тут можна робити велику кількість заходів на підконтрольній території", - визнав він.

"Ми будемо робити все, щоб координація цих органів була більш ефективною", "щоб ефективно переслідувати винних в міжнародних злочинах", - запевнив Бабин.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бабин розповів про російську загрозу в Генічеському районі Херсонської області.