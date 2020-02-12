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12 лютого • оновлено в 23:01
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Називав втікача Януковича жертвою: спливли записи з новим заступником голови ДБР

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Заступник директора ДБР Олександр Бабіков брав участь у судових засіданнях щодо президента-втікача Віктора Януковича як його адвокат.

Про це повідомило "Слідство.Інфо". Журналісти на своєму YouTube-каналі опублікували аудіо судового засідання в 2019 році, на якому Януковичу вибирали запобіжний захід (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На записах Бабіков називає експрезидента потерпілим і вимагає розслідувати злочини, які нібито відбувалися проти Януковича.

Новини
Заступник директора ДБР Бабіков відхрестився від зв'язку з Януковичем

Олександр Бабіков

Олександр Бабіков

Колаж

В одній із цитат, яку наводять журналісти, нинішній заступник директора ДБР каже, що не може допустити, щоб кримінальна справа щодо експрезидента "набула ознак політичного переслідування".

Називав втікача Януковича жертвою: спливли записи з новим заступником голови ДБР

Скрін відео

Називав втікача Януковича жертвою: спливли записи з новим заступником голови ДБР

Скрін відео

Також, як стверджує "Слідство.Інфо", Бабіков був адвокатом охоронця Януковича Дмитра Іванцова.

"Бабіков неодноразово просив визнати їх потерпілими, навіть більше: за словами адвоката, Янукович просто нещасна жертва, яка після замаху на своє життя боїться повернуться додому", – сказала журналістка "Слідства" Марія Горбань. При цьому аудіо з цією заявою, яку нібито зробив Бабіков, не наводиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Суд над Януковичем
Особи
Віктор Янукович Олександр Бабіков
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань розслідування видео
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тут козе понятно,что Завгара взули как салабона ,повелся на харантии мештунаротных польтньоров-пид.ар.асов.,если бы не сосцал ,а принял б.ой,все пошло бы по другому,тьху б.дь.
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