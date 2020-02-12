Називав втікача Януковича жертвою: спливли записи з новим заступником голови ДБР

Заступник директора ДБР Олександр Бабіков брав участь у судових засіданнях щодо президента-втікача Віктора Януковича як його адвокат.

Про це повідомило "Слідство.Інфо". Журналісти на своєму YouTube-каналі опублікували аудіо судового засідання в 2019 році, на якому Януковичу вибирали запобіжний захід (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На записах Бабіков називає експрезидента потерпілим і вимагає розслідувати злочини, які нібито відбувалися проти Януковича.

Олександр Бабіков Колаж

В одній із цитат, яку наводять журналісти, нинішній заступник директора ДБР каже, що не може допустити, щоб кримінальна справа щодо експрезидента "набула ознак політичного переслідування".

Скрін відео

Скрін відео

Також, як стверджує "Слідство.Інфо", Бабіков був адвокатом охоронця Януковича Дмитра Іванцова.

"Бабіков неодноразово просив визнати їх потерпілими, навіть більше: за словами адвоката, Янукович просто нещасна жертва, яка після замаху на своє життя боїться повернуться додому", – сказала журналістка "Слідства" Марія Горбань. При цьому аудіо з цією заявою, яку нібито зробив Бабіков, не наводиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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