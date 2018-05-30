Бабченко знав свого вбивцю особисто - Лойко

Застрелений 29 травня в Києві російський журналіст Аркадій Бабченко міг знати свого вбивцю особисто.

Таке припущення на своїй сторінці в Facebook зробив журналіст і письменник Сергій Лойко.

За його словами, до таких висновків його підштовхнула фотографія вбитого, на якій він лежить на підлозі в передпокої з кульовими пораненнями в спині.

"Те, що це передпокій, ясно по Ленолеум, восвітлення та взуття на підлозі. Аркадій лежить спиною до дверей. В правому куті видно двері. Три варіанти: 1) Аркадій зайшов в квартиру, закрив двері, і через двері йому стріляли в спину, що навряд чи. 2) Аркадій зайшов в квартиру, не встиг закрити двері і йому вистрілили в спину. Що навряд чи, тому що ми відразу закриває двері повертаючись до неї боком або спиною. Тоді б він лежав на підлозі в іншому становищі. 3) Аркадій або відкрив двері комусь, привітався і повернувшись спиною повів гостя в квартиру, або увійшов в квартиру вже з гостем. У цьому випадку він повинен був знати стрілка особисто. Увечері незнайому людину (навіть котра представилася б газовиком, електриком або водопровідником) Аркадій в квартиру не пустив би. Тут є теж два варіанти: Аркадій випадково несподівано зустрів знайомого на вулиці. Якщо не випадково , то тоді, значить, була домовленість, про яку хтось міг знати (або номер в телефоні)", - пише Лойко.

Аналізуючи ситуацію він також робить припущення, що Бабченко, вийшовши за хлібом, наврядчи привів би в квартиру незнайому людину, якого зустрів внизу.

"Живе він в цьому будинку недавно і навряд чи близько знайомий з сусідами або місцевими жителями. Випадково, без попередження, ввечері, без дзвінка приїхав знайомий? Повинна бути тут якась зачіпка. Ми не знаємо, що він сказав дружині, коли вийшов" за хлібом ", поки вона була у ванній", - додав Лойко.

Також про те, що вбивця міг бути знайомий з Бабченко вказав і втік в Україну колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов в ефірі одного з каналів, повідомляє Еспресо.TV.

При цьому Пономарьов розповів про цілеспрямовану кампанію російських спецслужб із залякування російських опозиціонерів в різних країнах і підготовку замахів на них з вербуванням для цього екс-бійців добробатов.

"Думаю, це цілком цілеспрямована кампанія залякування. В останні дні я чув кілька повідомлень з різних джерел про те, ще хтось незрозумілий, але явно з спецслужб, вербує вихідців з добровольчих батальйонів, щоб влаштовувати замахи на російських опозиціонерів, причому в різних країнах ", - сказав екс-депутат Держдуми.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше кримінолог зауважив підозрілий нюанс у вбивстві Бабченко .