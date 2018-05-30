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Бабченко живий: журналіст вибачився перед дружиною

8.2тЧитати новину російською

Російський журналіст Аркадій Бабченко вибачився перед своєю дружиною за те, що довелося інсценувати смерть.

"Окремі вибачення моїй дружині. Олечка, прости, але тут було без варіантів. Операція готувалася два місяці. Мене присвятили місяць тому. За результатами операції, людина узятий, він знаходиться під вартою", - зазначив Бабченко на брифінгу з главою СБУ Василем Грицаком.

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Нагадаємо, інформація про вбивство Бабченка з'явилася ввечері, 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідство відпрацьовувало головну версію вбивства - професійна діяльність і громадянська позиція, проте Росія могла діяти руками українських патріотів.

Крім того, на початку місяця з'явилася інформація, що в Україну прибув кілер ФСБ по кличці "Валідол" - уродженець Чечні Валід Лурахманов, він же Олександр Смирнов, який міг стріляти у Бабченка У свою чергу, юрист-криміналіст Анна Маляр була впевнена, що працювали професіонали. За її словами, Бабченко могли покликати вийти на вулицю.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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Svetlova Lana
Svetlova Lana
Ну, как же мы устали от придурков! Кому еще надо что инсценизировать?
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