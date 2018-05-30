Бабченко - "воскрес"! Як так сталося?

Головна новина - дня, тижня і всього місяця - вбивство журналіста Аркадія Бабченко виявилося інсценуванням і хитрою спецоперацією українських спецслужб. Менше ніж через добу після новини про свою загибель, 30 травня, Бабченко з'явився живий на брифінгу СБУ.

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Хто замовив замах?

"За наявними у нас даними, вбивство Бабченко замовили російські спецслужби", - заявив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак.

Хто був кілером?

Недовбивцею виявився колишній учасник АТО. За ліквідацію журналіста йому запропонували винагороду в $ 30 тис.

"Хочу повідомити: близько 3 годин тому (14:00 30 травня. - Ред.) організатор цього злочину нами був затриманий в місті Києві. Прямо зараз ведуться слідчі дії, а також триває ряд обшуків", - сказав глава СБУ Василь Грицак на брифінгу .

"Російські спецслужби завербували українського громадянина Г. який за гроші погодився знайти виконавців вбивства. Він запропонував своєму знайомому з числа колишніх бійців АТО за $ 30 тис. вбити журналіста Бабченко. Як завдаток, громадянин Г. передав виконавцю задаток $ 15 тис. Всього громадянин Г. отримав від російських спецслужб $ 40 тис." - заявив глава СБУ Василь Грицак.

Що говорив Бабченко?

В першу чергу журналіст вибачився перед рідними і близькими за біль, яку їм довелося пережити за останню добу.

"Я не знаю про що говорити. Тут було без варіантів. Люди сказали, що є на тебе замовлення. Вже передані гроші, 40 тисяч доларів. Показали документи, мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті. Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії.

Мені запропонували взяти участь в цій спецоперації, інших варіантів немає. Або працюємо, або працюємо. Хлопці працювали як буйволи. Звідти, з того боку, давили дуже сильно. На виконання замовлення дали три тижні ", - сказав Бабченко на прес-конференції.

Бабченко - не єдина ціль

"Організатор цього злочину говорив про необхідність усунення, вдумайтеся в цифру, 30 осіб на території України. Це замовлення було пробним. Нам відомі деякі прізвища потенційних жертв", - повідомив Грицак.