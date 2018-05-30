Бабченко міг врятуватися: друг показав переписку

Відомий блогер Валентин Гадьонов показав своє останнє листування з убитим журналістом Аркадієм Бабченком, у якому пропонував йому зустрітися незадовго до злочину.

Судячи зі скриншотів, викладених у Facebook, журналіст запропонував зустрітися пізніше, однак, увечері 29 травня його вбили.

"Якби ти пішов сьогодні зі мною, Аркаша... Може, цього б не сталося..." - написав Гадьонов.

Раніше також було опубліковано листування Бабченка, в якому він писав, що вважає Україну вільною країною, в якій "по під'їздах не стріляють".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив убивцям Аркадія Бабченка.