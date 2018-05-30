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Бабченко міг врятуватися: друг показав переписку

4.5тЧитати новину російською

Відомий блогер Валентин Гадьонов показав своє останнє листування з убитим журналістом Аркадієм Бабченком, у якому пропонував йому зустрітися незадовго до злочину.

Судячи зі скриншотів, викладених у Facebook, журналіст запропонував зустрітися пізніше, однак, увечері 29 травня його вбили.

"Якби ти пішов сьогодні зі мною, Аркаша... Може, цього б не сталося..." - написав Гадьонов.

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Раніше також було опубліковано листування Бабченка, в якому він писав, що вважає Україну вільною країною, в якій "по під'їздах не стріляють".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив убивцям Аркадія Бабченка.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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