Бабченко міг врятуватися: друг показав переписку

Відомий блогер Валентин Гадьонов показав своє останнє листування з убитим журналістом Аркадієм Бабченком, у якому пропонував йому зустрітися незадовго до злочину.
Судячи зі скриншотів, викладених у Facebook, журналіст запропонував зустрітися пізніше, однак, увечері 29 травня його вбили.
"Якби ти пішов сьогодні зі мною, Аркаша... Може, цього б не сталося..." - написав Гадьонов.
Раніше також було опубліковано листування Бабченка, в якому він писав, що вважає Україну вільною країною, в якій "по під'їздах не стріляють".
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив убивцям Аркадія Бабченка.
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