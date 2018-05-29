Бабченка погрожували вбити і знищити всю його сім'ю - Гай

Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка - політичне.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив волонтер і товариш убитого Мирослав Гай.

"Він був моїм товаришем. Це пов'язано виключно з його антиросійською позицією і антиросійської діяльністю. Він систематично виступав на підтримку України, проти Путіна, проти Росії. Останнім часом йому часто погрожували з РФ. Він втік звідти. Він писав, що його погрожували вбити, знищити його і всю його сім'ю", - зазначив Гай.

За його словами, Бабченко деякий час був змушений проживати в Європі, але через проблеми з візою він приїхав в Україну, де працював телеведучим.

"Він висвітлював ганебну політику РФ. Це виключно політичне вбивство", - підсумував Гай.

Сам Бабченко в 2014 році повідомляв, що довірена особа президента РФ запропонувала лідеру Чечні Рамзану Кадирову його вбити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві підпалили автомобіль журналіста і залишили послання.