Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 09:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Азов" жорстко відповів США за "терористів": текст заяви

8.9т Читати матеріал російською

Внесення українського батальйону "Азов" до списку терористів є інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку.

Про це заявила пресслужба "Азову" у відповідь на звернення конгресменів США. Бійці зазначили, що своєю службою заслужили повагу мільйонів українців, зокрема й тих, хто проживає за межами України.

"Саме "Азов" у 2014 році звільнив Маріуполь, у 2015 – здійснив успішний Павлопіль-Широкінський наступ. З початку цього року до вересня ми несли службу на передовій ООС в районі Світлодарської дуги, де блискуче виконали не одну бойову операцію і нанесли ворогові незліченну кількість невиправних втрат. Своєю перемогою наш полк неодноразово доводив вірність Україні та українському народові і демонстрував свою готовність йти в бій за Батьківщину з метою повного знищення російського окупанта на нашій землі", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Наш останній блокпост": полк "Азов" зайняв нові позиції на Донбасі

Там підкреслили, що їхній батальйон входить до структур Нацгвардії, який підпорядковується МВС і Генеральному штабу України.

"Причину ж, яка нібито стала поштовхом до появи подібних звернень у США, вважаємо цілковитою нісенітницею, адже жодних доказів причетності підрозділу "Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії ніколи не існувало в природі і є банальною брехнею та наклепом", – стверджує пресслужба.

Вона також нагадала, що схожі заяви вже лунали з США у 2015-2016 роках. Тоді спроби очорнити "Азов" скидалися на витвір проросійської пропаганди, наголошується в заяві.

"Азов"

"Азов"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США конгресмени зажадали від Держдепу визнати український полк "Азов" терористичною організацією.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Теги
"Азов" конгрес США
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
17
35
Смішно
18
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Прям, жестко так ответили... Жёстче не придумаешь. США вздрогнули. Свидомые,отмазки нацистов никого не интересуют. Их карательные "подвиги" - не аргумент.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
В "Азове" подчеркнули, что подчиняются МВД и Генеральному штабу Украины ? О да, как вы подчиняетесь мы наблюдали во время недавней попытке разведения сил и это всего лишь попытке. И от ваших "ответов" террористами вы не перестали быть ! Причём по признанию ваших спонсоров, что ещё хуже.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Там внизу, бурление, шипение и пузырение рашистского дерьма )))И это хорошо. Эта дрянь пребывает в своём естественном состоянии .А полк Азов, молодцы, жмурили русню очень хорошо, вышибали рашистскую гадость с Украинской земли. Честь им и слава .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
И снова проходил мимо, Террористы за поребриком )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, Воспел хвалебную оду террористам)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel