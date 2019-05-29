"Азов" розбомбив піхоту "Л/ДНР": удар потрапив на відео

У мережі показали, як полк "Азов" успішно розправляється з терористами "Л/ДНР" на Донбасі. Цього разу під удар потрапила піхота проросійських бойовиків.

Відео опублікував позафракційний народний депутат, глава партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі. Кадри були зняті з висоти.

На відео потрапило пряме влучення у ПТКР окупантів, а також два моменти знищення піхоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР" на Донбасі, помстившись за пораненого бійця.

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