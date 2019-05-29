ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Азов" розбомбив піхоту "Л/ДНР": удар потрапив на відео

1.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали, як полк "Азов" успішно розправляється з терористами "Л/ДНР" на Донбасі. Цього разу під удар потрапила піхота проросійських бойовиків.

Відео опублікував позафракційний народний депутат, глава партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі. Кадри були зняті з висоти.

Новини
"Азов" потужним ударом розбив штаб "Л/ДНР": момент потрапив на відео

На відео потрапило пряме влучення у ПТКР окупантів, а також два моменти знищення піхоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР" на Донбасі, помстившись за пораненого бійця.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Білецький
Місце
Україна
Теги
"Азов"Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки