"Азов" розбомбив піхоту "Л/ДНР": удар потрапив на відео

У мережі показали, як полк "Азов" успішно розправляється з терористами "Л/ДНР" на Донбасі. Цього разу під удар потрапила піхота проросійських бойовиків.
Відео опублікував позафракційний народний депутат, глава партії "Національний корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі. Кадри були зняті з висоти.
На відео потрапило пряме влучення у ПТКР окупантів, а також два моменти знищення піхоти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР" на Донбасі, помстившись за пораненого бійця.
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