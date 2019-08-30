"Азов" показав взятого в полон терориста: він зробив зізнання

Бійці полку Національної гвардії України "Азов" показали взятого в полон під час бою на Світлодарській дузі терориста "ДНР" – єфрейтора Попова.

Також на своєму офіційному сайті вони розповіли подробиці бою і розкрили свідчення, які отримали від окупанта.

Зокрема, бойовик зазначив, що служить у 2-му взводі 2-ї роти 1-го батальйону третьої бригади "ДНР". Найманець також зізнався, що його група вийшла в сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир'я і звинуватити в цьому українську сторону. Сам він – уродженець української Горлівки, як і більшість особового складу бригади.

Полонений терорист "ДНР" Сайт "Азову"

Злочинець нібито неодноразово намагався покинути місце служби, проте його тримали там насильно. На передову, як свідчить полонений, найманців відправляють задля покарання. Командування батальйону, за словами найманця, це російські офіцери.

Також стало відомо, що в бойових підрозділах псевдореспублік проблема з некомплектом – у більшості з них служить не більше третини від особового складу.

Телефони, вилучені у бойовика Сайт "Азову"

Дані полоненого окупанта Сайт "Азову"

Казарми для розміщення бойовиків облаштовані у житлових приміщеннях місцевого населення українських населених пунктів, захоплених окупантами. Бойова техніка, зокрема танки, які повинні бути в зоні відводу, згідно з Мінськими домовленостями, перебувають на території цивільних об'єктів.

За інформацією найманця, російський куратор його бригади проживає в колишньому управлінні УБОЗ Горлівки.

"Ця та багато іншої інформації, яку азовцям здав полонений ворог, ще раз підтверджує наявність на наших окупованих територіях російських солдатів, які, як і раніше, не мають жодних намірів виконувати будь-які мирні домовленості", – зазначили в "Азові".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 29 серпня "Азов" ліквідував чотирьох і взяв у полон одного окупанта, а також захопив зброю і документи, які доводять порушення російськими найманцями Мінських домовленостей.

Водночас терористи "ДНР" озвучили власну версію того, що сталося. За їхніми словами, полонених лише троє. А втрати вбитими вони зменшили з чотирьох до однієї особи.

Пізніше в "ДНР" повідомили про нібито ліквідацію ще трьох найманців під час мінометного обстрілу.

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