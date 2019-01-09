Аж до кровопролиття: Гай заявив про можливу провокацію Росії 10 січня

Кремль може влаштувати кровопролитну провокацію, зібравши парафіян у Святогірській лаврі, що на Донеччині.

Росія навмисно збере людей 10 січня, тим самим спровокувавши подальший конфлікт в Україні. Таку думку у ефірі "Прямого" висловив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай.

"Наразі порушене питання найближчих чисел. 10 січня, можливо, збір у Святогірській лаврі, яка лаврою ніколи не була, а це Янукович самовільно надав їй такий статус. І всі бояться, щоб не було якогось кровопролиття", — зазначив він.

Святогірська лавра Сегодня

Також Гай додав, що не варто боятися політизації довкола церков в Україні.

"Тому що РФ уже політизує це питання і використовуватиме його і на виборах, втручатися у вибори, в які вони втручалися в США, у Чорногорії були спроби здійснити перевороти. І, в принципі, всі фахівці з безпеки сходяться на тому, що в Україні буде спроба соціально-політичної дестабілізації. Зокрема гратиме карта церкви. Тому боятися, що проукраїнські політики політизуватимуть якось це питання або неправильно використовуватимуть... Ну, якщо не ми — тоді Росія", — наголосив волонтер.

Гай акцентував, що Росія вже зараз намагається використовувати церковне питання як пропаганду.

Раніше повідомляв, що Росія для загострення ситуації в Україні та подальших провокацій може вбити одного з одіозних священиків УПЦ МП.