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Аж до кровопролиття: Гай заявив про можливу провокацію Росії 10 січня

2.3тЧитати матеріал російською

Кремль може влаштувати кровопролитну провокацію, зібравши парафіян у Святогірській лаврі, що на Донеччині.

Росія навмисно збере людей 10 січня, тим самим спровокувавши подальший конфлікт в Україні. Таку думку у ефірі "Прямого" висловив волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай.

"Наразі порушене питання найближчих чисел. 10 січня, можливо, збір у Святогірській лаврі, яка лаврою ніколи не була, а це Янукович самовільно надав їй такий статус. І всі бояться, щоб не було якогось кровопролиття", — зазначив він.

Святогірська лавра

Святогірська лавра

Сегодня

Також Гай додав, що не варто боятися політизації довкола церков в Україні.

"Тому що РФ уже політизує це питання і використовуватиме його і на виборах, втручатися у вибори, в які вони втручалися в США, у Чорногорії були спроби здійснити перевороти. І, в принципі, всі фахівці з безпеки сходяться на тому, що в Україні буде спроба соціально-політичної дестабілізації. Зокрема гратиме карта церкви. Тому боятися, що проукраїнські політики політизуватимуть якось це питання або неправильно використовуватимуть... Ну, якщо не ми — тоді Росія", — наголосив волонтер.

Гай акцентував, що Росія вже зараз намагається використовувати церковне питання як пропаганду.

Раніше повідомляв, що Росія для загострення ситуації в Україні та подальших провокацій може вбити одного з одіозних священиків УПЦ МП.

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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Потому что РФ уже политизирует этот вопрос и будет использовать его и на выборах" а ехать за Томосом всем министерским табором, это не политизирование?? Ну и прочие детали его получения...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вот зачем вам тратить деньги на СБУ МВД Гай уже и так всё знает
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Голованов Сергей, смотри, как всё просто в Мариуполе двое себя гранатой подорвали точно теракт ,под Одессой четыре трупа нашли точно Россия виновата,зарезали студенток в Харькове рука Москвы, а про более мелкие я и не говорю это точно Путин!😀 Когда вы научитесь в своих бедах винить не дядю а себя?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Куцырь Дмитрий, предупрежден- вооружен! А ты кацапчик гавкай дальше!!!
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Kalytka Viktor
Kalytka Viktor
Від кацап'я можна очікувати чого завгодно! Сподіваюся наші спецслужби будуть напоготові.
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