"Азаров текст набирав": росіяни надіслали в поліцію вказівки щодо виборів в Україні і прокололися

Управління патрульної поліції України отримали фейкові листи нібито від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з "правилами" поведінки на виборах, які насправді розсилалися з території Росії.

Як повідомляє прес-служба МВС, пошта, з якої здійснювалася розсилка, була створена 21 березня 2019 року. Кіберполіції також встановила, що зловмисники використовували засоби анонімізації для запобігання їх ідентифікації.

Текст фейкового листа опублікував на своїй сторінці в Facebook начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

Співробітників, які будуть здійснювати службову діяльність 31 березня, просили "приділити особливу увагу порушенням законодавства з боку членів виборчих комісій і спостерігачів від партії "Блок Петра Порошенка — Солідарність".

"Відповідно до вимог законодавства вживати заходів щодо запобігання та припинення правопорушень, а також можливих спроб окремих посадових осіб із числа прихильників Порошенка вплинути на хід голосування (тиск на членів виборчих комісій, "вкидання" бюлетенів, підкуп виборців, проведення т.зв. каруселей і т.п.)", — сказано у вказівках із Росії.

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Керівникам підрозділів патрульної поліції в областях під особливу відповідальність також наказували забезпечити певний рівень конфіденційності цієї вказівки.

Так, у фейковому листі забороняли його обговорення по телефону, а також закликали обмежити коло ознайомлення зі змістом вказівки до моменту проведення інструктажів особового складу.

Євген Жуков звернув увагу на помилки, які допустили в тексті, а також на те, що "росспеціалісти" не розуміють систему роботи поліції в Україні.

"Певно, Азаров текст набирав", "В очікуванні того, що хтось поведеться на цей набір слів", "Українська мова таки захищає", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Кремль збирається витратити близько 300 мільйонів доларів на втручання в українські вибори.

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