Автошколу, де вчилася Зайцева, закриють? У МВС прокоментували ситуацію

На засіданні Акредитаційної комісії 11 квітня будуть розглядати питання закриття автошколи, де вчилася винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева. Якщо відповідне рішення приймуть, у керівництва навчального закладу буде тиждень на виправлення усіх встановлених слідством недоліків.

Про це в ефірі ObozTV повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. Він додав, що за той час, коли тривало розслідування, в цій автошколі навряд чи усунули всі проблеми, які були раніше виявлені.

"Думаю, в цьому закладі, де вчилася Зайцева, не виправили ситуацію, тому діяльність автошколи поки буде припинена, але за рішенням акредитаційної комісії, а не поліції. Якщо керівництво автошколи не справляється з вирішенням проблем, то заклад позбавляється акредитації. Діє така процедура", – сказав він.

Всі автошколи в Україні перевіряти не будуть, переконує Криклій. За його словами, такі процедури можливі лише після звернень і відповідних заяв про порушення у закладах.

"В Україні досі є мораторій стосовно перевірок автошкіл. Це національна процедура щодо дерегуляції, відсутності контролю бізнесу, що підприємці самостійно повинні вести діяльність, а держава не має це контролювати. У нас трапляються рідкісні випадки, коли ідуть якісь перевірки, – вони проводяться після окремих звернень, і такі випадки не стосуються всіх автошкіл", – додав керівник ГСЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися авто Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/г.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям аварії. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

Слідство виявило порушення в автошколі, в якій навчалася Олена Зайцева. Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех зазначив, що установу можуть позбавити ліцензії.

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