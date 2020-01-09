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9 січня • оновлено в 20:52
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Авто відкинуло на 20 м: у Львові в аварії загинула 3-річна дівчинка

1.4т
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У Львові трапилась аварія за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті загинула 3-річна дівчинка – пасажирка одного з авто.

Трагедія сталась вдень 9 січня на перехресті із світлофорним регулюванням, повідомила OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП Львівщини Світлана Добровольська.

"Всі обставини ДТП встановлюються", – зазначила вона.

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Керівник проекту Varta-1 Ігор Зінкевич написав у Facebook, що зі слів свідків, один автомобіль в результаті удару підлетів до нижніх проводів, після чого його відкинуло на 20 м.

"Плюс дитина була не в автокріслі, а на руках у мами, та ще й зі сторони удару", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі жінка на автомобілі на смерть збила на "зебрі" двох осіб, після чого зникла з місця пригоди. Надалі з'ясувалося, що водійка була в стані алкогольного сп'яніння.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Кримінал Війна на дорогах Ексклюзив
Місце
Україна Львів
Теги
ДТП авто Національна поліція України
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