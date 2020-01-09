Авто відкинуло на 20 м: у Львові в аварії загинула 3-річна дівчинка

У Львові трапилась аварія за участю легкового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті загинула 3-річна дівчинка – пасажирка одного з авто.
Трагедія сталась вдень 9 січня на перехресті із світлофорним регулюванням, повідомила OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП Львівщини Світлана Добровольська.
"Всі обставини ДТП встановлюються", – зазначила вона.
Смертельна ДТП у Львові
Керівник проекту Varta-1 Ігор Зінкевич написав у Facebook, що зі слів свідків, один автомобіль в результаті удару підлетів до нижніх проводів, після чого його відкинуло на 20 м.
"Плюс дитина була не в автокріслі, а на руках у мами, та ще й зі сторони удару", – додав він.
Смертельна ДТП у Львові
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі жінка на автомобілі на смерть збила на "зебрі" двох осіб, після чого зникла з місця пригоди. Надалі з'ясувалося, що водійка була в стані алкогольного сп'яніння.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".