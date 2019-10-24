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24 жовтня • оновлено в 09:01
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/ Розслідування

Автобус "Київ-Варшава" з дітьми влетів у фуру: є загиблий. Фото

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У ніч на 24 жовтня в Рівненській області біля села Федорівка Сарненського району зіткнулися пасажирський автобус та вантажівка.

ДТП сталася на автодорозі Київ-Варшава, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в області.

Автобус, що їхав з української столиці в польську зіткнувся з фурою на дорозі. В результаті ДТП другий водій, який перебував з правій частині автобуса, загинув на місці.

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Також троє дорослих пасажирів з забійними ранами доставлені в місцеву лікарню. Всього в салоні автобуса знаходився 31 пасажир, з них 13 підлітків (13-16 років).

Всіх пасажирів доставили в актовий зал адміністративної будівлі патрульної поліції в місто Сарни.

Відзначається, що тіло загиблого водія діставали з автобуса за допомогою спецобладнання. Обставини даної події встановлюють співробітники поліції.

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДСНС

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДСНС

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДСНС

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДСНС

ДТП у Рівненській області

ДТП у Рівненській області

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів з траси і врізався в дерево. В результаті ДТП 10 пасажирів автобуса госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

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Місце
Україна Рівне
Теги
авто ДТП
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Какогох*ра вы туда претесь, интуристы?
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