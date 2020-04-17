Автобаза Зеленського і ОП не надала допомогу українським лікарням
"Автобаза Державного управління справами", яка обслуговує президента України і його Офіс, не передавала свої машини медичним установам як допомогу в зв'язку з пандемією коронавірусу.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це заявили журналісти проекту "Схеми", передає "Радіо Свобода". Вказується, що на балансі державної організації станом на середину квітня знаходилися 232 автомобілі, серед яких Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford.
У відповідь на запит розслідувачів в "Автобазі Державного управління справами" відповіли: "Автобаза ДУС не передавала транспортні засоби зі свого автопарку медичним установам України. Автотранспортні засоби, що знаходяться на балансі організації, використовуються в установленому порядку для транспортного забезпечення президента України, Офісу президента України, державного управління справами (в тому числі закладів охорони здоров'я, що знаходяться в управлінні ДУС), а також для обслуговування офіційних заходів і іноземних делегацій".
Водночас Верховна Рада вирішила передати близько тридцяти машин зі свого автопарку у тимчасове користування медичним установам Києва, які приймають хворих із COVID-2019.
Серед таких медзакладів, зокрема:
Державна установа "Поліклініка № 2" Державного управління справами;
КНП "Олександрівська клінічна лікарня міста Києва";
КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня";
КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9";
КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1";
Київська міська клінічна лікарня № 4;
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини;
Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.
У "Схемах" зазначили, що серед 9 лікарень, яким передані автомобілі ВР, опинилися також дві установи, які знаходяться на балансі ДУС. Тобто, як заявили журналісти, цим лікарням, які обслуговують в основному чиновників, допомагають транспортом не тільки з автопарку президента (на постійній основі), але і з автобази парламенту.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я України провело оцінку потреб в обладнанні, препаратах, засобах індивідуального захисту всіх 242 лікарень, які борються з коронавірусом у країні.