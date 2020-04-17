"Автобаза Державного управління справами", яка обслуговує президента України і його Офіс, не передавала свої машини медичним установам як допомогу в зв'язку з пандемією коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявили журналісти проекту "Схеми", передає "Радіо Свобода". Вказується, що на балансі державної організації станом на середину квітня знаходилися 232 автомобілі, серед яких Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford.

У відповідь на запит розслідувачів в "Автобазі Державного управління справами" відповіли: "Автобаза ДУС не передавала транспортні засоби зі свого автопарку медичним установам України. Автотранспортні засоби, що знаходяться на балансі організації, використовуються в установленому порядку для транспортного забезпечення президента України, Офісу президента України, державного управління справами (в тому числі закладів охорони здоров'я, що знаходяться в управлінні ДУС), а також для обслуговування офіційних заходів і іноземних делегацій".

Кортеж президента Володимира Зеленського, знятий у 2019 році. Ілюстрація Радіо Свобода

Водночас Верховна Рада вирішила передати близько тридцяти машин зі свого автопарку у тимчасове користування медичним установам Києва, які приймають хворих із COVID-2019.

Серед таких медзакладів, зокрема:

Державна установа "Поліклініка № 2" Державного управління справами;

КНП "Олександрівська клінічна лікарня міста Києва";

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня";

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9";

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1";

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини;

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.

У "Схемах" зазначили, що серед 9 лікарень, яким передані автомобілі ВР, опинилися також дві установи, які знаходяться на балансі ДУС. Тобто, як заявили журналісти, цим лікарням, які обслуговують в основному чиновників, допомагають транспортом не тільки з автопарку президента (на постійній основі), але і з автобази парламенту.

Автобаза Верховної Ради, знята "Схемами" в 2016 році Радіо Свобода

Як писав OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я України провело оцінку потреб в обладнанні, препаратах, засобах індивідуального захисту всіх 242 лікарень, які борються з коронавірусом у країні.