Авто влетіло у стелу і загорілося: на Одещині трапилася смертельна ДТП через туман

У середу ввечері, 16 жовтня, близько 22-ї години у Кілійському районі Одеської області трапилася смертельна ДТП. На автошляху Кілія-Струмок водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та влетів у бетонну стелу.

Після зіткнення автомобіль спалахнув, повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Так, на місці аварії загинув 31-річний водій та пасажирка машини.

На Одещині трапилася смертельна ДТП через туман Поліція Одеської області

Правоохоронці попередньо встановили, що ДТП трапилася через неуважність водія в умовах сильного туману.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Старокиївському шосе на Одещині у середу, 16 жовтня, трапилася ДТП за участі легкового авто "Волга" і маршрутки, в результаті чого загинула 82-річна жінка.

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