Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 11:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Авто влетіло у стелу і загорілося: на Одещині трапилася смертельна ДТП через туман

Читати матеріал російською

У середу ввечері, 16 жовтня, близько 22-ї години у Кілійському районі Одеської області трапилася смертельна ДТП. На автошляху Кілія-Струмок водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та влетів у бетонну стелу.

Після зіткнення автомобіль спалахнув, повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Так, на місці аварії загинув 31-річний водій та пасажирка машини.

На Одещині трапилася смертельна ДТП через туман

На Одещині трапилася смертельна ДТП через туман

Поліція Одеської області

Правоохоронці попередньо встановили, що ДТП трапилася через неуважність водія в умовах сильного туману.

Новини
З рота стирчала палиця: на Одещині діти заради забави забили насмерть безпритульного

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Старокиївському шосе на Одещині у середу, 16 жовтня, трапилася ДТП за участі легкового авто "Волга" і маршрутки, в результаті чого загинула 82-річна жінка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel