В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото

На Житомирській трасі у ніч на 24 грудня сталася масштабна ДТП, в якій постраждали три людини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. "За попередньою інформацією зіткнулися 4 автомобілі. У результаті ДТП три людини госпіталізували", – сказано в заяві. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП на Житомирській трасі

Відзначається, що на даний момент деталі аварії встановлюються. Також були опубліковані страшні фото з місця ДТП.

На знімках видно, що одне з авто, які розбилися, зруйноване повністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні поточного року біля села Тетерівка Житомирської області зіткнулися мікроавтобус і автомобіль "BMW", у результаті чого постраждали 24 людини.

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