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24 грудня • оновлено в 07:17
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В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото

1.9т
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На Житомирській трасі у ніч на 24 грудня сталася масштабна ДТП, в якій постраждали три людини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook. "За попередньою інформацією зіткнулися 4 автомобілі. У результаті ДТП три людини госпіталізували", – сказано в заяві. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП на Житомирській трасі

ДТП на Житомирській трасі

Відзначається, що на даний момент деталі аварії встановлюються. Також були опубліковані страшні фото з місця ДТП.

В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото
В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото
В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото

На знімках видно, що одне з авто, які розбилися, зруйноване повністю.

В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото
В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото
В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото
В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото
В мотлох: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто. Страшні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні поточного року біля села Тетерівка Житомирської області зіткнулися мікроавтобус і автомобіль "BMW", у результаті чого постраждали 24 людини.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Житомир
Тег
ДТП
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