Авто розірвало навпіл: на Вінниччині сталася кривава смертельна ДТП

Поблизу села Дорожне Вінницького району сталася кривава ДТП, в якій загинуло двоє людей.

Так, автомобіль Volkswagen Passat В4 зіткнувся з відбійником. Машину розірвало на дві частини, повідомляє ГУ НП у Вінницькій області.

Загинули 31-річний водій і його 32-річна пасажирка.

"Водій іномарки не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив зіткнення з відбійником, у результаті чого автомобіль розірвало навпіл", — розповіли у поліції.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група і експерти. Про причини аварії правоохоронці обіцяють повідомити пізніше. Уже розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, потім влетів у стовп і загорівся. У результаті ДТП 33-річна пасажирка BMW загинула на місці. 22-річний водій був доставлений в реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер. За кермом BMW був Шаміль Гаджієв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

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