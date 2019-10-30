"Авто перекинулося": у Дніпрі прокурор влаштував "п'яну" ДТП

У Дніпрі 30 жовтня один із прокурорів обласної прокуратури потрапив у ДТП — його авто перекинулося.

Зазначається, що чиновник керував транспортним засобом у нетверезому стані. Про це повідомили джерела OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, йдеться про прокурора Андрія Дяченка. В аварію він нібито потрапив на автомобілі, який не задекларував.

Прокурор прокуратури Дніпровської області потрапив в ДТП

"Дяченко у нетверезому стані перекинувся на незадекларованому автомобілі", — повідомило джерело.

В аварію він нібито потрапив на автомобілі, який не задекларував

Внаслідок аварії водій не постраждав. На місці події працює поліція.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі 19 жовтня в ДТП, яка трапилася на Полтавському шосе, загинув співробітник поліції. Ще чотирьох осіб госпіталізували. Автомобіль, яким керував правоохоронець, винесло на зустрічну смугу руху, де він на повній швидкості вдарив Subaru, Mitsubishi, а після — зачепив Lada.

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