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30 жовтня • оновлено в 14:35
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"Авто перекинулося": у Дніпрі прокурор влаштував "п'яну" ДТП

1.7т Читати матеріал російською

У Дніпрі 30 жовтня один із прокурорів обласної прокуратури потрапив у ДТП — його авто перекинулося.

Зазначається, що чиновник керував транспортним засобом у нетверезому стані. Про це повідомили джерела OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, йдеться про прокурора Андрія Дяченка. В аварію він нібито потрапив на автомобілі, який не задекларував.

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Прокурор прокуратури Дніпровської області потрапив в ДТП

Прокурор прокуратури Дніпровської області потрапив в ДТП

"Дяченко у нетверезому стані перекинувся на незадекларованому автомобілі", — повідомило джерело.

В аварію він нібито потрапив на автомобілі, який не задекларував

В аварію він нібито потрапив на автомобілі, який не задекларував

Внаслідок аварії водій не постраждав. На місці події працює поліція.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі 19 жовтня в ДТП, яка трапилася на Полтавському шосе, загинув співробітник поліції. Ще чотирьох осіб госпіталізували. Автомобіль, яким керував правоохоронець, винесло на зустрічну смугу руху, де він на повній швидкості вдарив Subaru, Mitsubishi, а після — зачепив Lada.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія
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