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Авто мчало 231 км/год: поліція назвала нових порушників швидкості

Тимур Григоренко
Розслідування
2,1 т.
Авто мчало 231 км/год: поліція назвала нових порушників швидкості

Порушення швидкості на дорогах.

За минулий тиждень із 29 червня по 5 липня 218 авто в Україні порушили швидкісний режим, рухаючись зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України. Антирекорд встановили два авто – BMW і Mercedes-Benz.

"BMW 4, AI494 *** – 231 км/год на трасі М05 Київ – Одеса, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 50 км/год. Mercedes-Benz S400 CDI, BO450 *** – 208 км/год на автодорозі М06 Київ – Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", – йдеться в повідомленні.

Водночас найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Toyota Сorolla AI698 *** – 16 разів, і Toyota Camry AI695 *** – 15 разів минулого тижня.

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Як повідомляв OBOZREVATEL, камери відеофіксації в Києві за тиждень з 23 по 29 червня зняли 223 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

УкраїнаКиївВідеофіксація на дорогах
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  2. Розслідування