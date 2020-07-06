Авто мчало 231 км/год: поліція назвала нових порушників швидкості

За минулий тиждень із 29 червня по 5 липня 218 авто в Україні порушили швидкісний режим, рухаючись зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України. Антирекорд встановили два авто – BMW і Mercedes-Benz.

"BMW 4, AI494 *** – 231 км/год на трасі М05 Київ – Одеса, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 50 км/год. Mercedes-Benz S400 CDI, BO450 *** – 208 км/год на автодорозі М06 Київ – Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", – йдеться в повідомленні.

Водночас найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Toyota Сorolla AI698 *** – 16 разів, і Toyota Camry AI695 *** – 15 разів минулого тижня.

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму

Як повідомляв OBOZREVATEL, камери відеофіксації в Києві за тиждень з 23 по 29 червня зняли 223 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.