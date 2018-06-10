Авікатастрофа з нардепом в Польщі: стало відомо про стан українців

Життю трьох українців, які постраждали при катастрофі легкомоторного літака Cessna в Польщі, нічого не загрожує.

Як передає "Укрінформ", посилаючись на генконсула України в Любліні Василя Павлюка, депутат від Радикальної партії Юрій Чижмарь, який також знаходився на борту, вже виписаний з госпіталю, а ще один пасажир переведений з Ряшівського госпіталю в госпіталь в населеному пункті Рудна Мала.

Дипломат зазначив, що йому не вдалося поговорити ні з Чижмарем, ні з іншими учасникам авіаподії, оскільки, за словами лікарів, українці не захотіли зустрічатися з представниками генконсульства України в Любліні.

У поліції повідомили, що літак впав через різке зниження оборотів двигуна, не долетівши до злітної смуги 200 метрів. Також з'ясувалося, що на борту Сessna були троє чоловіків у віці 44, 48 і 30 років, які отримали незначні травми.

Вивченням аварії зайнялася польська державна комісія з розслідування авіапригод. Поліція хоче допитати потерпілих, після чого вони зможуть повернутися в Україну.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше на Кубі розбився лайнер з більше, ніж сотнею пасажирів на борту.