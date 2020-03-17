Авіакомпаніям пригрозили судом за кинутих українців: Криклій озвучив ультиматум

Українська влада має намір судитися з авіаперевізниками, якщо ті не заберуть українців, які застрягли за кордоном.

Про це на брифінгу у вівторок, 17 березня, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Щодо авіаційних перевізників, які намагаються цією ситуацією скористатися і закрити авіарейси, хочу нагадати всім за Чиказьку конвенцію і хочу сказати, що шановні авіаперевізники, якщо ви продали квитки, то повинні вивозити пасажирів, повертати їх. Ми в будь-якому випадку їх повернемо, але якщо ми повертаємо їх за свій рахунок, ми будемо звертатися з позовними заявами, щоб компенсувати ці кошти", – повідомив чиновник.

Авіаперевізник

При цьому Криклій пригрозив авіаперевізникам не спекулювати і не піднімати вартість перельотів. Міністр додав, що Кабмін прийняв постанову про врегулювання ціноутворення, щоб уникнути спекуляцій на цінах за авіаквитки.

Так на брифінгу повідомили, що українці, які зараз знаходяться в Єгипті на карантині, після зняття обмежувальних заходів повернуться додому в штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Шрі-Ланці 105 громадян України не змогли вилетіти додому через різкої відміни рейсу до Києва в зв'язку з карантинними заходами через спалах коронавируса.

Раніше з Єгипту евакуювали 1,5 тисячі українців, які опинилися заручниками в карантині.

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