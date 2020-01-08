В авіакатастрофі в Ірані розбилися 11 українців: названі прізвища

На борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який вранці 8 січня розбився в Ірані, перебували 11 українців.
Спочатку повідомлялося про 15 загиблих, проте пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що жертвами авіакатастрофи стали 11 українців – два пасажири і 9 членів екіпажу. Всього ж підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс.
Як дізнався OBOZREVATEL, в Ірані загинув 34-річний стюарт МАУ Ігор Матков. У його матері напередодні трагедії було погане передчуття.
Авіакатастрофа в Ірані
Іншими пасажирами на борту Boeing 737 були іноземні громадяни:
Ірану – 71
Канади – 73
Німеччини – 4
Великобританії – 3
Швеції – 8
Афганістану – 6
Авіакатастрофа в Ірані
Telegram-канал Baza опублікував прізвища загиблих українців:
Сергій Хоменко
Катерина Стадник
Марина Микитюк
Валерія Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлія Сологуб
Ольга Кобюк
Олена Малахова
Олексій Наумкин
Ігор Матків
Денис Лихно.
Авіакатастрофа в Ірані
Також у мережі з'явилися фото зі списками всіх загиблих пасажирів.
Авіакатастрофа в Ірані
. ⛔️🔞 ویدئو حاوی صحنه دلخراش ⛔️🔞 Відео з несамовитої сценою. 🖤اجساد مسافران پرواز تهران کی یف هواپیمایی اوکراین اینترنشنال . Тіла загиблих Рейса пасажирів авіакомпанії "МАУ" з Тегерана до Києва. 😔 # تسلیت. # Співчуття. # мау # тегеран # PS752. 🌎 @iranianukraine 🇮🇷🇺🇦
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".