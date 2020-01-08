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8 січня • оновлено в 10:49
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В авіакатастрофі в Ірані розбилися 11 українців: названі прізвища

67.1т
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На борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який вранці 8 січня розбився в Ірані, перебували 11 українців.

Спочатку повідомлялося про 15 загиблих, проте пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що жертвами авіакатастрофи стали 11 українців – два пасажири і 9 членів екіпажу. Всього ж підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс.

Як дізнався OBOZREVATEL, в Ірані загинув 34-річний стюарт МАУ Ігор Матков. У його матері напередодні трагедії було погане передчуття.

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

Іншими пасажирами на борту Boeing 737 були іноземні громадяни:

  • Ірану – 71

  • Канади – 73

  • Німеччини – 4

  • Великобританії – 3

  • Швеції – 8

  • Афганістану – 6

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

Telegram-канал Baza опублікував прізвища загиблих українців:

  1. Сергій Хоменко

  2. Катерина Стадник

  3. Марина Микитюк

  4. Валерія Овчарук

  5. Володимир Гапоненко

  6. Юлія Сологуб

  7. Ольга Кобюк

  8. Олена Малахова

  9. Олексій Наумкин

  10. Ігор Матків

  11. Денис Лихно.

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

Також у мережі з'явилися фото зі списками всіх загиблих пасажирів.

Авіакатастрофа в Ірані

Авіакатастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак Авіакатастрофа
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Соболезнования родным. Но почему Украина раньше не отменила полёты над опасной зоной? Жадность?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кунецкая Раїса, ты о Ту -154 над Черным морем ???
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Поздравили сборную Канады с победой на МЧМ.
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