В авіакатастрофі в Ірані розбилися 11 українців: названі прізвища

На борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який вранці 8 січня розбився в Ірані, перебували 11 українців.

Спочатку повідомлялося про 15 загиблих, проте пізніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що жертвами авіакатастрофи стали 11 українців – два пасажири і 9 членів екіпажу. Всього ж підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс.

Як дізнався OBOZREVATEL, в Ірані загинув 34-річний стюарт МАУ Ігор Матков. У його матері напередодні трагедії було погане передчуття.

Авіакатастрофа в Ірані

Іншими пасажирами на борту Boeing 737 були іноземні громадяни:

Ірану – 71

Канади – 73

Німеччини – 4

Великобританії – 3

Швеції – 8

Афганістану – 6

Авіакатастрофа в Ірані

Telegram-канал Baza опублікував прізвища загиблих українців:

Сергій Хоменко Катерина Стадник Марина Микитюк Валерія Овчарук Володимир Гапоненко Юлія Сологуб Ольга Кобюк Олена Малахова Олексій Наумкин Ігор Матків Денис Лихно.

Авіакатастрофа в Ірані

Також у мережі з'явилися фото зі списками всіх загиблих пасажирів.

Авіакатастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram