За дорученням Президента України Володимира Зеленського при РНБО України створений оперативний штаб у зв‘язку з авіакатастрофою в Ірані літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"). Станом на сьогодні підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реестрацію на рейс і про 9 членів екіпажу.
До складу оперативного штабу увійшли Прем‘єр-міністр Украіни, Міністр закордоних справ України,
Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України,
Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Керівництво оперативним штабом за дорученням Президента України здійснює Секретар РНБО Украіни Олексій Данилов.
Надані доручення щодо організації комплексу заходів пов‘язаних з авіакатасрофою, з‘ясуванням всіх обставин трагедії та надання оперативної інформації.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.