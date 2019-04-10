Авіакатастрофа під Смоленськом: Польща і Британія підтвердили вибухи на борту

Підсумки досліджень британської лабораторії підтвердили, що причиною катастрофи Ту-154М у квітні 2010 року, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, стали вибухи на борту.

Про це заявив голова підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи під Смоленськом Антоній Мацеревич, повідомляє "Польське радіо". Він наголосив, що Forensic Explosives Laboratory (Лабораторія судово-вибухових речовин) при Міністерстві оборони Великобританії підтвердила висновки його підкомісії.

"Не пілоти, не якісь дії осіб, які перебували на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Зараз вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що в цьому вибуху був використаний тротил, що не означає, що нам відомо, якою була формула цього вибуху", — сказав Мацеревич.

Зі свого боку професор Казімєж Новачик, заступник голови підкомісії з питань повторного розслідування смоленської катастрофи, уточнив, що проведене Центральною поліцейською криміналістичною лабораторією дослідження краю лівого крила Ту-154М засвідчило наявність вибухових матеріалів.

Авіакатастрофа під Смоленськом interfax.ru

"Ці дослідження включають графіки, які можна використовувати для оцінки місця виявлення вибухових речовин і того, які це були вибухові речовини. Цей аналіз дозволив нам зробити ці висновки і повідомити у прокуратуру", — сказав Новачик.

Крім того, в підкомісії уточнили, що вивчили дослідження Центральної поліцейської криміналістичної лабораторії за 2013 рік. Вони також засвідчили наявність слідів вибухових матеріалів у 107 із 215 взятих зразків.

Мацеревич також додав, що підкомісія направила у прокуратуру клопотання про можливість скоєння злочину екс-головою Комісії з розслідування авіакатастроф Єжи Міллером і членами тієї комісії періоду з'ясування причин смоленської катастрофи у 2010 році. Мацеревич сказав, що ця заява є результатом попередніх досліджень і висновків його підкомісії.

"По-перше, дії всієї комісії під головуванням пана Міллера. Клопотання стосується їхньої недбалості, фальсифікацій, яких вони припустилися і невиконання обов'язків. Це стосується самого пана Міллера, який в підписаному з росіянами меморандумі, підтверджуючи правдивість чорних ящиків і погоджуючись дати їх росіянам, які можуть повернути їх, коли захочуть, скоїв злочин за статтею 129", — сказав Мацеревич.

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М. В результаті загинули 96 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качинський і його дружина. Польська прокуратура висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів в умисному провокуванні авіакатастрофи.

7 березня 2016 року розпочала роботу нова підкомісія з розслідування причин трагедії. Слідчі знайшли на уламках літака і тілі однієї з жертв сліди вибухівки, хоча проба ґрунту не засвідчила вмісту речовин на місці катастрофи.

Крім того, комісія з розслідування виявила хімічні сполуки і сліди вибухівки на 107 уламках літака.

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