Авіакатастрофа МАУ в Ірані: військовий США вказав на ознаку теракту

Авіакатастрофа в Ірані літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ могла бути терактом, а не нещасним випадком.
Про це заявив у ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах, коментуючи версії НП.
"Є кілька нюансів... Це могло бути терактом, а не якимось нещасним випадком. Зазвичай, коли з літаками щось трапляється, пілот має можливість зв'язатися з диспетчерами, крикнути щось. А тут просто літак зник із радарів. Це означає, що він вибухнув або трапилося щось, що навіть немає часу. Зазвичай це одна з ознак теракту, але я не спекулюватиму на цьому", – заявив Табах.
При цьому американський військовий висловив упевненість, що всю правду про причини трагедії з'ясувати не вдасться.
"Коли такі речі відбуваються з американським літаком, то працівники Boeing і американської державної організації з безпеки польотів вилітають туди, де трапився інцидент, і проводять розслідування разом із місцевим урядом. Але оскільки у нас з Іраном відносини на межі війни, то ніхто із працівників Boeing і авіаційної безпеки з нашої держави туди не полетить супроводжувати це розслідування", – пояснив він.
"Я не вірю в конспірації та змови, але, водночас, я не вірю у випадковості", – додав Табах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також оприлюднено відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
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