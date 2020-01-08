Авіакатастрофа МАУ в Ірані: військовий США вказав на ознаку теракту

Авіакатастрофа в Ірані літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ могла бути терактом, а не нещасним випадком.

Про це заявив у ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах, коментуючи версії НП.

"Є кілька нюансів... Це могло бути терактом, а не якимось нещасним випадком. Зазвичай, коли з літаками щось трапляється, пілот має можливість зв'язатися з диспетчерами, крикнути щось. А тут просто літак зник із радарів. Це означає, що він вибухнув або трапилося щось, що навіть немає часу. Зазвичай це одна з ознак теракту, але я не спекулюватиму на цьому", – заявив Табах.

При цьому американський військовий висловив упевненість, що всю правду про причини трагедії з'ясувати не вдасться.

"Коли такі речі відбуваються з американським літаком, то працівники Boeing і американської державної організації з безпеки польотів вилітають туди, де трапився інцидент, і проводять розслідування разом із місцевим урядом. Але оскільки у нас з Іраном відносини на межі війни, то ніхто із працівників Boeing і авіаційної безпеки з нашої держави туди не полетить супроводжувати це розслідування", – пояснив він.

"Я не вірю в конспірації та змови, але, водночас, я не вірю у випадковості", – додав Табах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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