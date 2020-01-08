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8 січня • оновлено в 21:41
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/ Розслідування

Переліт від $65 тис.: спливли несподівані подробиці повернення Зеленського в Київ

12.4т
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Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський спішно вилетів з Оману в зв'язку з катастрофою українського Boeing 737 в Ірані.

Як повідомила журналістка "Страны" Світлана Крюкова на своїй сторінці у Facebook, це не так. За даними видання, прибуття глави держави в "Жуляни" очікується о 02:10 9 січня.

"Вранці з Мускату вилетів борт, який весь день пов'язують із [Віктором] Медведчуком", – додала журналістка. Вона уточнила, що Зеленський не летів в Україну цим літаком.

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Володимир Зеленський і місце аварії літака

Володимир Зеленський і місце аварії літака

Колаж

"Зате нашу увагу привернув інший борт. Bombardier Global Express 6000. Рік випуску – 2014. Оператор – Vista Jet (Мальта). Бортовий номер 9H-VJN, номер рейсу VJT861. Літак для бізнес-поїздок. Запланований час вильоту з Мускату 18:30 за Києвом. Польотний час: 7:30", – уточнила вона інформацію про рейс, яким, ймовірно, прилетить Зеленський.

За даними джерел видання на ринку авіаперевезень, вартість чартеру в цій компанії на цьому літаку становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Крюкова заявила, що пресслужба українського президента збрехала про його терміновий виліт. Вона, за її словами, "постійно прибріхує, заганяючи гаранта в нескінченний вир нісенітниць і глузувань".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Юлію Мендель піддали гострій критиці за некоректний пост про розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Світлана Крюкова Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика МАУ літак Офіс президента
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Носков Денис
Носков Денис
Что разошлись над чужими президентскими расходами, все президенты нормальных стран летают на самолетах зафрахтованных только для президентских дел (президент США летает обычным рейсом???), при полёте таких бортов перекрывают взлеты вылеты аэропортов, потом дороги (обычные смертные подождут), и фрахтуют целые отельные комплексы для первых лиц!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Носков Денис, оторванных от кормушки укрожыдву это бесит!)))))
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
А можна ж було і раніше вилетіти,на 737...
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коршун федот
коршун федот
Все літаєш, літаєш...коли ж асфальтувати біля пам"ятника лєніна будеш?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
коршун федот, ты опять себе мух навозных на ужин не наловил?
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