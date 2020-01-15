Авіакатастрофа літака МАУ: Україна терміново звернулася до Ірану

Українські правоохоронці звернулися до Ірану з проханням передати бортові самописці літака рейсу PS752, збитого в небі над Тегераном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"Офіс Генерального прокурора і Служба безпеки України звернулися до компетентних органів Ісламської Республіки Іран із запитом про правову допомогу, пов'язану з передачею українським правоохоронцям бортових самописців з літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 Тегеран-Київ і був збитий іранськими військовими", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна вживе всіх заходів для забезпечення належного розшифрування бортових самописців і збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

Авіакатастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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