У 90 разів більше за норму! Ситуація через катастрофу танкера під Одесою погіршилася вдвічі

Після аварії танкера "Делфі", який потрапив у сильний шторм біля берегів Одеси, вміст нафтопродуктів у воді на місці НП перевищує гранично допустиму концентрацію в 90 разів.
Про це повідомила "Думская" з посиланням на заступника начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Миколи Гаврикова. Уточнюється, що такі результати експертизи станом на 18:00 п'ятниці, 22 листопада.
Це результати досліджень повторних проб води, взятих у районі пляжу "Дельфін".
Відзначимо, раніше стало відомо, що пальне, яке вилилося із судна, в 53 рази перевищило допустимий вміст забрудненості в морській воді.
Фото з місця аварії танкера "Делфі"
Думская
Фото з місця аварії танкера "Делфі
Думская
Фото з місця аварії танкера "Делфі
Думская
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
В Одесі 21 листопада почався сильний ураган, вирвавши декілька десятків дерев.
Вночі через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися й подавати сигнал SOS на вимогу судновласника
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
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