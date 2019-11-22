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23 листопада • оновлено в 02:02
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У 90 разів більше за норму! Ситуація через катастрофу танкера під Одесою погіршилася вдвічі

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Після аварії танкера "Делфі", який потрапив у сильний шторм біля берегів Одеси, вміст нафтопродуктів у воді на місці НП перевищує гранично допустиму концентрацію в 90 разів.

Про це повідомила "Думская" з посиланням на заступника начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Миколи Гаврикова. Уточнюється, що такі результати експертизи станом на 18:00 п'ятниці, 22 листопада.

Це результати досліджень повторних проб води, взятих у районі пляжу "Дельфін".

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Відзначимо, раніше стало відомо, що пальне, яке вилилося із судна, в 53 рази перевищило допустимий вміст забрудненості в морській воді.

Фото з місця аварії танкера "Делфі"

Фото з місця аварії танкера "Делфі"

Думская

Фото з місця аварії танкера "Делфі

Фото з місця аварії танкера "Делфі

Думская

Фото з місця аварії танкера "Делфі

Фото з місця аварії танкера "Делфі

Думская

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Україна Одеса
Тег
фотографии
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