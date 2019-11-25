Авария Кулебы. Терзают требованиями прокомментировать, ломают друг об друга копья.
Мы с Николаем не знакомы лично, но для оценки ситуации личное знакомство, характеристики и деловые качества "исполнителя" не важны.
Пишут, что он крутой специалист в своём деле и спас огромное количество детей.
Это ему зачтётся, я уверен.
И дай Бог выздоровления и здоровья всем, пострадаашим в этом дорожно-транспортном происшествии, включая детей самого Уполномоченного.
Однако с точки зрения водителя и пдд, вне привязки к регалиям и достижениям (а так и должно быть) - похоже, что детский омбудсмен планомерно шёл и ехал к такому раскладу.
Это не случайности и не стечение обстоятельств.
А - закономерность.
Подьехал к светофору и обьехал справа "очередь", в которой стояла всего пара машин.
Это само по себе возмутительно и никогда не приветствуется другими водителями, хотя среди нас святых нет.
Не возводите в сан святого и Кулебу!
Встал за стоп-линию, светофор не видит, рванул на красный, запрещающий.
Это тоже не случайность. Увы.
И "ice on cake" - на фото видно, что ремень безопасности давно и надолго пристёгнут в гнездо,
и детский омбудсмэн просто сидел на нём сверху, явно пристегнув таким образом ремень не сегодня и не перед этой поездкой.
Системный и систематический нарушитель пдд. Злостный.
Должны ли были его дети быть в машине в детских креслах - выяснит следствие и другие блоггеры.
Это не моё дело.
Я точно не образец для подражания на дороге, хотя вожу давно, профессионально, много и сертифицированно.
Профессионально - это в том числе и немного параллельно правилам.
Но - никогда не перпендикулярно, как анти-герой сегодняшнего ДТП.
Уверен, что Николай Кулеба должен принести извинения всем за своё поведение, недостойное Водителя и тем более детского омбудсмена.
Должен (он или его страховая, если страховка не просрочена) восстановить автомобили тем,
об кого он развалился на красный свет.
Там не обоюдка, авария произошла вследствие выезда и пересечения перекрестка на запрещающий сигнал светофора.
Президенту нужно рекомендовать Кулебе ездить с водителем.
Самому Николаю после выздоровления и видимо временного лишения водительской лицензии - на пересдачу ПДД, в прямом эфире, без блата.
Учасникам дтп - выражаю поддержку и пожелания восстановления здоровья, психики и техники.
Всем - сделать из этого автослучая вывод, сбросить скорость и включить режим
а) самосохранения
б) уважения к правилам ДД
в) уважения к другим учасникам движения
Не обсуждайте Кулебу.
Обсуждайте ДТП.
Там всё - просто.
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