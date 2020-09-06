В Україні розв'язався новий виток "війни" на дорогах: найрезонансніші ДТП тижня

З настанням осені та закінченням періоду відпусток кількість автомобілів на дорогах країни серйозно збільшилась. Це не могло не вплинути на кількість ДТП в Україні – настав новий виток "війни на дорогах".

За офіційною статистикою Патрульної поліції України, за перші сім місяців кількість загиблих у ДТП, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла на 4,9% – з 1688 до 1771 особи. Ситуація з травмованими аналогічна.

OBOZREVATEL зібрав добірку з чотирьох найгучніших аварій перших днів осені.

Наїхав на столик із відвідувачами ресторану

Перший день осені надовго запам'ятається двом відвідувачкам ресторану швидкого харчування McDonald's на вулиці Оноре де Бальзака на столичній Троєщині. Увечері водій Hyundai зробив замовлення і мав його забрати у вікні обслуговування автомобілів та, виїжджаючи, повернути праворуч на паркувальний майданчик.

Місце ДТП "Київ оперативний"

Замість цього, машина різко набрала швидкість, пробила огорожу ресторану і зачепила столик, за яким у мить ДТП сиділи дві відвідувачки. Повідомлялося, що внаслідок аварії одна з жінок отримала серйозні травми і була госпіталізована.

Варто зазначити, що якби майданчик McDonald's зі столиками не було розміщено в такий спосіб, то Hyundai міг в'їхати в будівлю церкви, яка розташована навпроти, або за зовсім невдалих обставин – у дитячий майданчик, розташований неподалік.

Церква поруч із місцем ДТП. Google Map

Збив просто на пішохідному переході

Увечері 2 вересня в Києві на Березняках трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю пішоходів. Автомобіль Volkswagen, не знижуючи швидкості на освітленому нерегульованому пішохідному переході, збив трьох дівчат. На щастя, вони залишилися живі, хоча й отримали травми (щоб подивитися відео з камери відеоспостереження, проскрольте вниз).

Більшість громадян, які переглянули відео з моментом ДТП, вважає, що вина водія автомобіля очевидна. Водночас деякі зазначають, що фари авто із зустрічної смуги могли засліпити власника Volkswagen, що й призвело до аварії. Але це, на їхню думку, не є виправданням, оскільки швидкість у такому випадку все одно потрібно скидати.

П'яний водій, елітний позашляховик і бетонна клумба

У ніч на 3 вересня в центрі Харкова, на проспекті Незалежності, водій Porsche Cayenne буквально вилетів на бетонний паркан із клумбою, розташованою біля входу в готель "Харків". За словами очевидців, чоловік за кермом був дуже п'яний.

У місцевому Telegram-каналі "Х Салотовка" зазначили, що після ДТП власник елітного позашляховика зняв номери з розбитого автомобіля та втік на лавку недалеко від місця інциденту. Очевидці кажуть, що, окрім п'яного водія, в автомобілі були ще й пасажири. Попередньо, в аварії ніхто не постраждав, а деталі події встановлює поліція.

Porsche Cayenne на місці ДТП. "Х Салотовка"

"Кварталівець" утік із місця ДТП

Найгучнішою аварією робочого тижня зараз можна назвати дорожньо-транспортну пригоду за участю Nissan і таксі. 3 вересня водій іномарки протаранив іншу машину та після цього зник із місця події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як передає "Київ оперативний", небайдужі громадяни наздогнали винуватця ДТП, і, за їхніми словами, він перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Незважаючи на це, водій потім зумів утекти до приїзду поліції.

Водія автомобіля наздогнали і намагалися затримати. "Київ оперативний"

Пізніше видання повідомило, що за кермом Nissan перебував Олександр Божков – виконавчий продюсер ТОВ "Квартал 95" та колишній кандидат у нардепи від "Слуги народу". Офіційного підтвердження цієї інформації на цей час немає.