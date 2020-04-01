Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко розкритикував евакуйованих українців із Балі. Він заявив, що МВС більше не дасть дозволу на авіаційний чартер.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Аваков пояснив, що 13 березня президент Володимир Зеленський закликав українців повернутися додому через епідемію коронавірусу COVID-19 у світі.
Арсен Аваков
"А тут дивлюся – кожен третій, хто повернувся вчора на цьому скандальному, спеціально організованому рейсі, полетіли з країни на Балі 13, 14, 15 березня. Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі вирує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули кілька тижнів на курорті й зажадали їх повертати! Це свинство, не згідно із законом чи судом – по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому за всяку ціну, може, пронесе, і плювати вам на безпеку інших?" – обурювався міністр.
Після кількох інцидентів із евакуацією українців Аваков постановив:
МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрите. Винятки будуть рідкісні й тільки окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.
В українців на обсервації в готелях Києва візьмуть матеріали на ПЛР-аналіз. І лише після отримання результатів людей розвезуть по домівках на самоізоляцію з контролем поліції та лікарів.
Ті українці, що втекли з автобусів і ухилилися від обсервації, отримали адміністративні протоколи зі штрафом до 17 тисяч гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В аеропорт "Бориспіль" приблизно о 2:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали пройти обсервацію.
Частину пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Більшість же туристів відмовилося від примусового карантину.
Як розповіла OBOZREVATEL одна з пасажирок, їм погрожували кримінальною відповідальністю.
Готель "Козацький" опечатали, а туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – з кранів тече іржава вода й не можна приносити свою їжу.
Після пасажирам пішли на поступки: запропонували безкоштовне проживання в "Пущі Конгрес" і можливість виїхати на обсервацію в рідні області.
Українцям, які прилетіли з Балі, в середу, 1 квітня, зроблять ПЛР-тести.
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