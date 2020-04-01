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1 квітня • оновлено в 09:24
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Тимур Григоренко

Аваков розлютився на українських туристів і заявив про повну заборону польотів

25.3т
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко розкритикував евакуйованих українців із Балі. Він заявив, що МВС більше не дасть дозволу на авіаційний чартер.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Аваков пояснив, що 13 березня президент Володимир Зеленський закликав українців повернутися додому через епідемію коронавірусу COVID-19 у світі.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

"А тут дивлюся – кожен третій, хто повернувся вчора на цьому скандальному, спеціально організованому рейсі, полетіли з країни на Балі 13, 14, 15 березня. Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати). У світі вирує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати – погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, ресторани, побули кілька тижнів на курорті й зажадали їх повертати! Це свинство, не згідно із законом чи судом – по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому за всяку ціну, може, пронесе, і плювати вам на безпеку інших?" – обурювався міністр.

Після кількох інцидентів із евакуацією українців Аваков постановив:

  • МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення закрите. Винятки будуть рідкісні й тільки окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.

  • В українців на обсервації в готелях Києва візьмуть матеріали на ПЛР-аналіз. І лише після отримання результатів людей розвезуть по домівках на самоізоляцію з контролем поліції та лікарів.

  • Ті українці, що втекли з автобусів і ухилилися від обсервації, отримали адміністративні протоколи зі штрафом до 17 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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