АТО триватиме до відновлення кордону України - СБУ

Заступник глави СБУ Віктор Кононенко заявив, що антитерористична операція на Донбасі триватиме до відновлення державних кордонів України.

Таким чином він відповів на питання відповідаючи на питання журналістів про необхідність продовження або припинення АТО в зв'язку з її переформатуванням, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз, по суті, триває то, що відбувалося і раніше. Єдине - змінилося керівництво. Ми офіційно передали керівництво антитерористичною операцією військовим", - сказав Кононенко.

За його словами, "все привели в належний вигляд, а СБУ як брала участь, так і буде продовжувати на тих принципах, які і були раніше".

Відповідаючи на питання про те, чи означає це, що припинення АТО як структурної складової операції Об'єднаних сил, не планується, Кононенко сказав: "Ні, не буде, все це буде продовжено до відновлення державних кордонів".

Як повідомляв "Обозреватель", 24 лютого набрав чинності закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

Згідно набрав чинності закону про реінтеграції, керівництво безпосередньо в Донецькій і Луганській областях здійснює командувач Об'єднаних сил, який призначається президентом України за поданням начальника Генштабу.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєв.