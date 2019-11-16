У Львові відомий супермаркет потрапив у скандал через щура в залі: відео

У Львові в одному із супермаркетів відомої мережі "АТБ" помітили щура, який бігав по торговому залу.

Інцидент стався в нещодавно відкритому магазині – на вул. Довженка, 5. Відповідні відео опублікувала користувачка Юліанна Рибнікова у Facebook-спільноті "Людоньки, порадьте!" (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

"АТБ" на Сихові. Відкрилися тільки тиждень тому", – обурилася вона.

Щур у супермаркеті Скрін відео

Щур у супермаркеті Скрін відео

На відео зафіксовано, як гризуна вдарив ногою невідомий чоловік у синій куртці, ймовірно, охоронець супермаркету. В результаті щур влетів у стінку.

У коментарях користувачі мережі висловили своє невдоволення антисанітарією. "Це Рататуй, прийшов за продуктами", – пожартував один із коментаторів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше мешканка Маріуполя поскаржилася, що в місцевому супермаркеті "АТБ" обманюють українців. Одні і ті ж продукти, як заявила вона, мають різну вартість на касах.

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