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22 лютого • оновлено в 07:37
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Атаку під Золотим готували таємно і довго – Машовець

2.8т
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Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що бій під Золотим на Донбасі був "спланованою провокацією", якій передувала тривала підготовка.

"Це не був експромт гультяя-бойовика", – сказав він OBOZREVATEL.

"Використовували озброєння і засоби, які заборонені Мінськими домовленостями. Їх треба було приховано підтягти, зосередити, відпрацювати взаємодію та спланувати їх використання. Це все передбачає тривалу підготовку", – підкреслив експерт. "Ніхто не може гарантувати, що не буде щось подібне", – додав він.

Бій під Золотим був спланованою провокацією, яка довго готувалася, сказав Машовець

Бій під Золотим був спланованою провокацією, яка довго готувалася, сказав Машовець

Машовець переконаний, що "використання військового чинника командуванням окупаційних угрупувань на Донбасі погоджено і ув'язується з використанням агресором інших засобів тиску на Україну". У цьому контексті він навів приклад останнього засідання Ради безпеки ООН, "на якому питання ескалації на Донбасі дуже активно використовувалося РФ. Спочатку створюється прецедент, потім використовується у зовнішній політиці", – сказав експерт.

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У цьому контексті він назвав бій під Золотим 18 лютого "тиском на військово-політичне керівництво України, щоб воно було більш податливим на переговорах".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Бій під Золотим Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Ексклюзив
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу інформаційне опір
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
только прочел эти слова "Информационное сопротивление", дальше новость можно не читать.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-занятия для нападения
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