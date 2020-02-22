Атаку під Золотим готували таємно і довго – Машовець

Координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець заявив, що бій під Золотим на Донбасі був "спланованою провокацією", якій передувала тривала підготовка.

"Це не був експромт гультяя-бойовика", – сказав він OBOZREVATEL.

"Використовували озброєння і засоби, які заборонені Мінськими домовленостями. Їх треба було приховано підтягти, зосередити, відпрацювати взаємодію та спланувати їх використання. Це все передбачає тривалу підготовку", – підкреслив експерт. "Ніхто не може гарантувати, що не буде щось подібне", – додав він.

Бій під Золотим був спланованою провокацією, яка довго готувалася, сказав Машовець

Машовець переконаний, що "використання військового чинника командуванням окупаційних угрупувань на Донбасі погоджено і ув'язується з використанням агресором інших засобів тиску на Україну". У цьому контексті він навів приклад останнього засідання Ради безпеки ООН, "на якому питання ескалації на Донбасі дуже активно використовувалося РФ. Спочатку створюється прецедент, потім використовується у зовнішній політиці", – сказав експерт.

У цьому контексті він назвав бій під Золотим 18 лютого "тиском на військово-політичне керівництво України, щоб воно було більш податливим на переговорах".

Як писав OBOZREVATEL:

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