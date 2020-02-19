"Атака з тилу": ексбранець розповів, навіщо співпрацював із терористами "ДНР"

Звільнений з полону українець Василь Савін розповів, що був чиновником "ДНР", бо хотів створити проукраїнський добровольчий батальйон.

При цьому він згадав, що його не взяли в батальйон "Шахтарськ" через наявність судимості. Про це він повідомив в інтерв'ю "Стране".

"У 2013 році Віталій Захарченко, тодішній Міністр внутрішніх справ, дав команду зачинити мене будь-яким способом. У мене був мисливський карабін. На той час у мене закінчився термін дозволу на зберігання зброї. Я хотів його продовжити, але мені не давали цього зробити. І на підставі того, що у мене зберігалася зброя, але не було дозволу, проти мене порушили кримінальну справу і присудили два роки умовно. Ось це і було перешкодою для того, щоби вступити до лав батальйону "Шахтарськ", – пояснив Савін.

Колишній в'язень зазначив, що збирався створити батальйон "Макіївка", який би діяв у лавах "ДНР" в інтересах України.

"Я зрозумів, що якщо я проб'юся до керівництва адміністрації Макіївки, то зможу зайнятися створенням рот місцевої самооборони, а це три райони, тобто три роти. Я хотів сформувати три роти, що відповідає повноцінному батальйону, і напасти зсередини. На той час я думав, що це геніальний план. Всі війська "ДНР" на фронті, хто залишився у місті? Я хотів вдарити з тилу", – повідомив він.

Василь Савін

Також Савін розповів, що став чиновником в окупованій Макіївці завдяки знайомим у "ДНР".

"Тоді там не було досвідчених керівників, так і зараз їх там немає. Вони самі мені запропонували. На посаді керівника адміністрації в Макіївці я пропрацював 25 днів, з другого лютого 2015 року по 27 лютого 2015 року", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Савін зізнався, що, будучи в тюрмах терористів, створював там партійні осередки "Слуги народу".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал