Російські війська атакували українські позиції поблизу села Сизе, один боєць отримав важкі поранення.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов в Facebook, цей населений пункт вважався тихим місцем, раніше там не велися бої. Сизе знаходиться в Луганській області поблизу кордону з Росією.

"Позиції 46-ї десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату. Один наш воїн важко поранений, множинні осколкові поранення спини. Військові медики підтверджують, це не випадковий вибух, поранення бойове. Зараз за життя десантника борються лікарі", – написав Бутусов.

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