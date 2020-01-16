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16 січня • оновлено в 17:20
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Атака російських хакерів на Burisma і "Квартал 95": скандалом зайнялося МВС

1.1т
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Департамент кіберполіції Національної поліції України зареєстрував кримінальне провадження за фактом спроб російських хакерів зламати сервери Burisma Holdins і студії "Квартал 95".

Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті МВС. Правоохоронці уточнили, що провадження розпочато за частиною 2 статті 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і частини 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку ) Кримінального кодексу України.

Хакери

Хакери

delo.ua

"Встановлюються особи, причетні до скоєння цього кримінального злочину. В рамках кримінального провадження Національна поліція Україна звернулася до Федерального бюро розслідувань і компанії Area1, яка виявила ознаки хакерської атаки, з проханням посприяти в наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ", – йдеться в заяві МВС.

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Зберігались у відкритому доступі: хакер вказав на грубу діру на сайті уряду

Крім того, для належного розслідування обставин правопорушення Національна поліція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • про те, що російські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії Burisma, "Кварталу 95" й низки інших підприємств, повідомило американське видання The New York Times.

  • Нагадаємо, наприкінці 2019 року кіберполіція викрила хакерів, які зламали більше 20 тисяч серверів по всьому світу. Угруповання працювало з 2014 року і займалося продажем доступів до віддалених серверів.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
хакери
Місце
Україна
Теги
Квартал 95 Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
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