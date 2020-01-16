Атака російських хакерів на Burisma і "Квартал 95": скандалом зайнялося МВС

Департамент кіберполіції Національної поліції України зареєстрував кримінальне провадження за фактом спроб російських хакерів зламати сервери Burisma Holdins і студії "Квартал 95".

Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті МВС. Правоохоронці уточнили, що провадження розпочато за частиною 2 статті 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і частини 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку ) Кримінального кодексу України.

Хакери delo.ua

"Встановлюються особи, причетні до скоєння цього кримінального злочину. В рамках кримінального провадження Національна поліція Україна звернулася до Федерального бюро розслідувань і компанії Area1, яка виявила ознаки хакерської атаки, з проханням посприяти в наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ", – йдеться в заяві МВС.

Крім того, для належного розслідування обставин правопорушення Національна поліція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про те, що російські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії Burisma, "Кварталу 95" й низки інших підприємств, повідомило американське видання The New York Times.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року кіберполіція викрила хакерів, які зламали більше 20 тисяч серверів по всьому світу. Угруповання працювало з 2014 року і займалося продажем доступів до віддалених серверів.

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