Атака на ЗСУ з безпілотника: ветеран АТО назвав кричущий нюанс

Незважаючи на відведення військ на Донбасі, у лавах Збройних сил України щодня хтось отримує поранення або гине.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи атаку безпілотника з гранатою на позиції ЗСУ в селищі Сизе, в результаті якої був тяжко поранений український військовий. За словами Гая, подібні інциденти відбуваються через те, що українське керівництво намагається ігнорувати ворожі обстріли.

"Мені надійшло повідомлення про використання безпілотного апарату з гранатою ще в понеділок. Більше того, я знаю, що були суперечки і намагався дехто з військового керівництва подати це як ніби просто граната вибухнула. Але є вже достатня кількість свідчень", – заявив Гай .

"Там, швидше за все, була диверсія з використанням безпілотного апарату. Зазвичай такі невеликі диверсії з використанням гранат роблять не серійні безпілотники, а саморобні. Але однозначно це диверсія з боку російських військ", – додав він.

Ветеран АТО також нагадав, що "в Петровському йдуть обстріли, в Золотому на ділянці розведення обстріли, в Авдіївці обстріли, по житлових кварталах стріляли зі 120-х".

За словами Гая, така ситуація склалася через те, що українське керівництво взяло вектор на примирення з Росією.

"Вони хочуть дружити, торгувати, вони не хочуть війни. Вони прийшли на риториці того, що в Україні була якась "партія війни", Порошенко, який хоче війни. Вони це втовкмачували українському електорату, говорили всім, хто за них голосував – це олігархи хочуть війни. Зараз вони прийшли, війна чомусь не припинилася, хоча Порошенко і Турчинов не при владі, Полторака прибрали, Муженка з ганьбою усунули. А тепер вони прийшли і раптово війна не припиняється, немає чарівної палички", – підкреслив він .

"Виявляється, винна Росія, виявляється, Путін не йде на прямі переговори, бреше і сміється Зеленському в обличчя, говорить, що вони нікого не контролюють. При цьому гумконвоі з Росії йдуть, снаряди продовжують постачатися залізницею. Тепер вони здивовані. Їм Путін каже відводити війська, вони відводять, думають, може тепер станеться диво? Ні, дива не відбувається", – заявив ветеран АТО.

На його думку, така стратегія українського керівництва – "це або наївність, або державна зрада".

"Пояснювати своєму електорату вони тепер не можуть, і вони вирішили просто мовчати – немає обстрілів, закрили очі, у нас мир. При цьому у нас щодня хтось гине або поранений", – додав Гай.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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