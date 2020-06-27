Колишній в'язень Росії Станіслав Асєєв розповів, що у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку, де журналіст знаходився 28 місяців, катували всіх однаково: як українців, так і пособників "Л/ДНР".

В інтерв'ю УНІАН Асєєв розповів, що найбільш важкі часи полону пережив тоді, коли там перебував так званий "Палич". Журналіст зазначив, що "це було справжнє пекло, те, що там відбувалося – за межою здорового глузду".

"Катували, здебільшого, новоприбулих. Тобто, людину привозять з "міністерства держбезпеки" в центрі Донецька в підвали для того, щоб вибити з нього якісь свідчення. Якщо їх влаштовує результат, людини відправляють в камеру. При "Паличу" не мало значення, підписав бранець якісь папери чи ні. Над людиною продовжували знущатися протягом усього часу, який вона знаходиться в цій в'язниці. Неважливо – "укроп" вона, чи належить до так званого "ополчення", або співробітник так званого "МГБ", – розповів журналіст.

"Там переламували абсолютно всіх... За 28 місяців я постійно перебував у камері з кимось із так званого "ополчення", з бойовиків. І більшість з них були ще більш переламані, ніж ті, кого там називали "укропами". Тобто, ці люди робили [тортури] це тільки тому, що вони можуть це робити і тому, що вони отримують від цього задоволення. Ніякої ідеології там взагалі немає. "Палич" не єдиний з якоюсь патологією. Але ця людина – це класичний психопат і садист, який не відчуває будь-якого співчуття до інших людей", – додав Асєєв.

Як писав OBOZREVATEL, Асєєв вважає, що військовий конфлікт на Донбасі потрібно заморожувати до реального політичного рішення з боку Москви, а вибори в ОРДЛО – це глобальна проблема для України.