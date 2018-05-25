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"Артист гине": з'явилася цинічна реакція Путіна на звіт щодо MH17

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Президент Росії Володимир Путін, коментуючи висновки міжнародного слідства щодо катастрофи Boeing-777, збитого в небі на Донбасом у 2014 році, яка визнала, що стріляли по лайнеру з російського "Бука" явно нервувався і робив вигляд, що "не знайомий із ситуацією".

Так, під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном глава Кремля спершу нібито не зрозумів питання журналіста з цього приводу, а потім сказав, що не знає деталей звіту, тому що багато працював.

При цьому брехню Путіна видавала його міміка, що відзначив блогер Вадим Фульмахт, який розмістив уривок виступу президента РФ на своїй сторінці у Facebook.

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"Подивіться, як Путін щосили "не розуміє, про який літак ідеться". Який артист гине, куди там Нерону", - написав він.

Інші користувачі соцмережі підтримали його.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що Boeing-777 був збитий з російського "Бука".

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Теми
Російсько-український конфліктНа Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Володимир ПутінЕммануель МакронВадим Фульмахт
Місце
Україна
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Путя весь в дерьме,но пытается делать хорошее лицо,при плохой игре!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Я, пользуясь точно такими же "доказательствами" из интернета, могу утверждать, что США на Луну не высаживались, что теракт с башнями-близнецами, устроили американские спецслужбы или то, что нас посещали пришельцы, но США их прячут от человечества.
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Шматко Лидия
Шматко Лидия
Ну вот,скоро земля под ногами гореть будет.......
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