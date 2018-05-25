"Артист гине": з'явилася цинічна реакція Путіна на звіт щодо MH17

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи висновки міжнародного слідства щодо катастрофи Boeing-777, збитого в небі на Донбасом у 2014 році, яка визнала, що стріляли по лайнеру з російського "Бука" явно нервувався і робив вигляд, що "не знайомий із ситуацією".

Так, під час прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном глава Кремля спершу нібито не зрозумів питання журналіста з цього приводу, а потім сказав, що не знає деталей звіту, тому що багато працював.

При цьому брехню Путіна видавала його міміка, що відзначив блогер Вадим Фульмахт, який розмістив уривок виступу президента РФ на своїй сторінці у Facebook.

"Подивіться, як Путін щосили "не розуміє, про який літак ідеться". Який артист гине, куди там Нерону", - написав він.

Інші користувачі соцмережі підтримали його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що Boeing-777 був збитий з російського "Бука".