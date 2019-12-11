Головна Новини
11 грудня • оновлено в 20:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Забили до смерті волонтера: суд виніс рішення щодо фігурантів гучної справи

1.4т
Читати матеріал російською

У середу, 11 грудня, Донецький апеляційний суд взяв під варту двох підлітків, яких підозрюють у смертельному побитті волонтера з Бахмута Донецької області Артема Мірошниченка.

Запобіжний захід обрали на термін до 29 січня 2020 роки без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Відзначається, що суд змінив запобіжний захід 16-річному підозрюваному. Також була задоволена апеляція прокуратури на рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області, який відпустив одного з підозрюваних під цілодобовий домашній арешт.

Новини
Назвала вбитого Мірошниченка бидлом і сміттям: "Добробут" втрапив у гучний скандал

Артем Мірошниченко помер: фігурантів заарештували

Артем Мірошниченко помер: фігурантів заарештували

"Зараз обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави", – додали в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Артему Мірошниченку було 36 років. Він і його сім'я допомагали Збройним силам України з перших днів війни. 29 листопада на нього напали в Бахмуті. Два нетверезих підлітки, 16 і 17 років, наздогнали чоловіка і почали бити.

  • Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі, проте вижити йому не вдалося. Рідні та друзі Мірошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

  • 8 грудня Бахмуті попрощалися з Мірошниченком.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч
Тег
волонтерство
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
1
Смішно
3
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пацаны герои.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня по-дох ещё один инвалид АТОшник.это не случайность а закономерность, аминь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отпустить героев избавляли мир от сви-до-митых плебеев.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги