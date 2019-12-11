Забили до смерті волонтера: суд виніс рішення щодо фігурантів гучної справи

У середу, 11 грудня, Донецький апеляційний суд взяв під варту двох підлітків, яких підозрюють у смертельному побитті волонтера з Бахмута Донецької області Артема Мірошниченка.

Запобіжний захід обрали на термін до 29 січня 2020 роки без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Відзначається, що суд змінив запобіжний захід 16-річному підозрюваному. Також була задоволена апеляція прокуратури на рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області, який відпустив одного з підозрюваних під цілодобовий домашній арешт.

Артем Мірошниченко помер: фігурантів заарештували

"Зараз обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави", – додали в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Артему Мірошниченку було 36 років. Він і його сім'я допомагали Збройним силам України з перших днів війни. 29 листопада на нього напали в Бахмуті. Два нетверезих підлітки, 16 і 17 років, наздогнали чоловіка і почали бити.

Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі, проте вижити йому не вдалося. Рідні та друзі Мірошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

8 грудня Бахмуті попрощалися з Мірошниченком.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!