Арсенал у Балаклії підірвали снарядами – комісія Ради
Причиною вибухів на військових складах в місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.
Про це йдеться у звіті слідчої комісії Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту. У документі посилаються на висновок експертів, даний після комплексної судової, військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи.
Раніше основною версією вибухів на території військової частини А1352 вважалася атака безпілотного літального апарату по одному з місць зберігання боєприпасів зі подальшим розлітанням ракет по інших сховищах.
Ця версія була висунута начальником слідчого відділу УСБУ в Харківській області і неодноразово підтримувалася колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.
Однак на засіданні комісії 17 січня 2020 року директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, професор Клюєв із застосуванням фотоматеріалів докладно пояснив, що причиною перших вибухів на технічній території 65-го арсеналу ЗСУ в Балаклії був підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин. За його словами, це достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події.
Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти вирв, які розташовані на місцях перших вибухів.
Але після озвучення цих даних проведення експертизи працівниками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса було зупинене, а матеріали передані для подальшого дослідження в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
Внаслідок встановлення нових фактів слідча комісія Верховної Ради попросила продовжити її роботу ще на шість місяців.
"Зараз у комісії є підстави вважати, що підрив найбільшого арсеналу нашої держави, в результаті якого загинули цивільні особи, знищені боєприпаси і військове майно більш ніж на 12 млрд грн, завдано значного матеріального збитку цивільному населенню, міг мати місце через умисні сплановані дії винних осіб, які діяли протягом певного часу в умовах очевидності для військовослужбовців та працівників 65-го арсеналу ЗСУ", – йдеться у звіті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 23 березня 2017 року в Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів.
Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах у Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.
15 листопада 2019 року в Балаклії знову прогриміли десятки вибухів на військових складах, які призвели до загибелі двох саперів.