Арсенал у Балаклії підірвали снарядами – комісія Ради

Причиною вибухів на військових складах в місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

Про це йдеться у звіті слідчої комісії Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту. У документі посилаються на висновок експертів, даний після комплексної судової, військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи.

Раніше основною версією вибухів на території військової частини А1352 вважалася атака безпілотного літального апарату по одному з місць зберігання боєприпасів зі подальшим розлітанням ракет по інших сховищах.

Ця версія була висунута начальником слідчого відділу УСБУ в Харківській області і неодноразово підтримувалася колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Однак на засіданні комісії 17 січня 2020 року директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, професор Клюєв із застосуванням фотоматеріалів докладно пояснив, що причиною перших вибухів на технічній території 65-го арсеналу ЗСУ в Балаклії був підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин. За його словами, це достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події.

Вибухи в Балаклії mediaport.ua

Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти вирв, які розташовані на місцях перших вибухів.

Але після озвучення цих даних проведення експертизи працівниками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса було зупинене, а матеріали передані для подальшого дослідження в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Внаслідок встановлення нових фактів слідча комісія Верховної Ради попросила продовжити її роботу ще на шість місяців.

"Зараз у комісії є підстави вважати, що підрив найбільшого арсеналу нашої держави, в результаті якого загинули цивільні особи, знищені боєприпаси і військове майно більш ніж на 12 млрд грн, завдано значного матеріального збитку цивільному населенню, міг мати місце через умисні сплановані дії винних осіб, які діяли протягом певного часу в умовах очевидності для військовослужбовців та працівників 65-го арсеналу ЗСУ", – йдеться у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL: