"Армію "ДНР" косить коронавірус: з'явилися ексклюзивні подробиці

"Армію "ДНР" косить коронавірус. Станом на початок липня на COVID-19 захворіли понад 480 терористів, кількість контактних осіб склала близько 4,5 тисяч.

Про це OBOZREVATEL повідомив донецький блогер Злобний Укр. "У травні до Донецька прибула комісія з південного військового округу, з Новочеркаська. У місті її члени провели, чергуючись, понад 2 місяці. Зокрема, комісія вивчала ситуацію з захворюваністю на COVID-19", – підкреслив він, пославшись на отриману від місцевої фельдшерки інформацію.

За даними Злобного Укра, вірус у Донецьк "приїхав" з Росії, разом з черговими "добровольцями".

"Від тих, хто повернувся з Росії, вірус розповсюдився серед бойовиків по всіх полках. Цю заразу притягли росіяни. Вони перші почали хворіти. Але командування, знаючи про це, вирішило приховувати факти захворювання. Це не сподобалося кураторам, які спромоглися встановити, де ховають хворих, чим саме вони хворіють. У результаті троє "майорів" "ДНР" з медслужб кількох полків отримали прочухана. Однак поширення коронавірусу це не зупинило: хворих на COVID-19 бойовиків госпіталізували у палати до тих, хто лікувався від пневмонії. Тож на початок червня комісія з Новочеркаська виявила понад 180 хворих на COVID-19. Кількість контактних осіб склала на той момент близько 3,5 тисяч", – розповів блогер.

Злобний Укр також уточнив: через намагання місцевих колаборантів приховати факти захворювання, коронавірус "викосив" не тільки родини тих, хто захворів, а й цілі роти.

"Було дано команду солдатів запхати в казарми і дезинфікувати хлоркою всі поверхні. Але це мало допомогло: до липня кількість хворих перевалила за 480 осіб, контактних побільшало ще на 1 тисячу. Комісія покарала матеріально всіх, хто прогавив. На кінець червня на передовій взято близько 6,8 тис. проб на COVID-19, виявлено майже 380 заражених. 12,4 тис. проб було взято у казармах по всіх гарнізонах – підозру на COVID-19 виявлено у майже 700 осіб", – розповів блогер.

За його інформацією, за час пандемії до лікарень "ДНР" було госпіталізовано понад 450 хворих на COVID-19 у складній формі. 80 бойовиків потрапили до реанімації, кількість летальних випадків сягнула 45. Загалом станом на кінець червня перехворіли близько 1 200 осіб.

"Десь 7 тисяч осіб перебувають під наглядом з легкими захворюваннями, армія ДНР отримала приписи від епідеміологічного центру Краснодарського краю щодо обсервації контактних осіб, посилення дотримання правил гігієни, лікарям-епідеміологам та російським кураторам "армії ДНР" забезпечити заходів для недопущення сплесків хвороби у майбутньому. "Армія ДНР" ситуацію намагається приховати. Але місцеві бояться, бо знають, що відбувається – і поширюють інформацію серед знайомих. Зараз бути "армійцем" у невизнаних республіках – все одно, що бути носієм чуми у Середньовіччі", – резюмує Злобний Укр.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, за даними української розвідки, терористи "Л/ДНР" заходилися вербувати на службу безробітних та "штрафників": воювати за фейкові утворення погоджуються все менше мешканців окупованого Донбасу.