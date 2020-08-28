Армія США помітила атомний підводний човен РФ біля берегів Аляски

Північне командування Збройних сил США 28 серпня помітило російський підводний човен біля берегів Аляски.

Як повідомили в офіційному Twitter структури, морська активність Росії була виявлена в міжнародних водах далеко за межами територіального моря США.

Однак Північне командування відповідає за оборону території США й має певну зону відповідальності, яка охоплює Північну Америку і прилеглі до неї води. До того ж американські військові припустили, що на російській субмарині може бути НП.

"Штаб командування уважно стежить за російським підводним човном, що сплив сьогодні біля Аляски. Ми не отримували запитів про допомогу від ВМФ Росії або інших моряків у цьому районі, але завжди готові допомогти тим, хто потрапив у біду", – йдеться в повідомленні.

Однак, як повідомляє РИА Новости, джерело в Тихоокеанському флоті Росії спростувало такі припущення. Співрозмовник заявив, що російський підводний човен, який сплив біля берегів Аляски, – це атомний підводний крейсер "Омськ", який нібито бере участь у навчаннях. За словами інформатора, ніякої позаштатної ситуації на борту судна немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2019 року ізраїльські військові також вирахували у власних територіальних водах російський підводний човен. Субмарина наблизилася на відстань близько 15 кілометрів до берега Ізраїлю, тоді як межі територіальних вод країни розташовані на відстані 22 кілометрів.

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