Армія Росії почала навчання біля кордону України та у Криму

Російські військові почали навчання ракетних і артилерійських підрозділів у прикордонних з Україною областях і в анексованому Криму.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Південного військового округу (ПВО) приступили до виконання вогневих завдань в польових умовах. Бойова підготовка артилеристів організована на 19 полігонах військового округу, розташованих в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Інгушетії, Північної Осетії, Криму і Чечні, а також в місцях російських військових баз в Абхазії, Вірменії і Південної Осетії", - повідомили в прес-службі Міністерства оборони РФ.

Участь у навчаннях беруть близько 8 тисяч військових і 1400 одиниць озброєння і техніки.

"Особливістю навчань є максимальне залучення до виконання вогневих завдань комплексів безпілотників, а також засобів артилерійської розвідки", - заявили в російському оборонному відомстві.

Відзначається, що кожна артилерійська військова частина витратить понад тисячу боєприпасів різного типу і калібру для відпрацювання питань управління вогнем і підвищення точності ураження цілей.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Туреччина засудила анексію Криму Росією.