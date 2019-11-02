"Армія готова!" У штабі ООС зробили важливу заяву про розведення військ на Донбасі

Загроз для місцевого населення після розведення військ в селищі Золоте на Донбасі не існує.

Про це заявив командир оперативно-тактичного угруповання Північ Олег Мікац, повідомив штаб ООС в Facebook.

"Ми змінили тільки тактичне положення, але система вогню, яка організована, і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", – заявив генерал-майор.

Олег Мікац (праворуч) facebook.com/pressjfo.news

Він підкреслив, що українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

Мікац зазначив, що 1 листопада СММ ОБСЄ провела верифікацію дзеркального розведення і підтвердила, що розведення фактично відбулося.

Війна на Донбасі 112

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганській і Золотого аналогічна процедура повинна відбутися в районі населеного пункту Петрівське. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

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