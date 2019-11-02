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2 листопада • оновлено в 19:27
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/ Розслідування

"Армія готова!" У штабі ООС зробили важливу заяву про розведення військ на Донбасі

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Загроз для місцевого населення після розведення військ в селищі Золоте на Донбасі не існує.

Про це заявив командир оперативно-тактичного угруповання Північ Олег Мікац, повідомив штаб ООС в Facebook.

"Ми змінили тільки тактичне положення, але система вогню, яка організована, і ті заходи, які ми виконували і виконуємо, гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", – заявив генерал-майор.

Олег Мікац (праворуч)

Олег Мікац (праворуч)

facebook.com/pressjfo.news

Він підкреслив, що українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

Мікац зазначив, що 1 листопада СММ ОБСЄ провела верифікацію дзеркального розведення і підтвердила, що розведення фактично відбулося.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганській і Золотого аналогічна процедура повинна відбутися в районі населеного пункту Петрівське. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну и кто кричал про зраду ? Что плохого в том, что перестали стрелят ? Но нацики ведь недовольны верно, план сорвать развод войск неудался, героев из них не вышло, чтоб ещё устроить ?
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